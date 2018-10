Die Stadt Zürich plant, am Üetliberg rund 2100 Bäume zu fällen. Nun stellt sich der Verein Pro Üetliberg gemeinsam mit den Grünen gegen die Aktion. Die Grüne Partei verfasste eine Beschwerde und bezeichnete den «Kahlschlag am Üetliberg als absolut unverantwortlich». Im Gespräch erklärt Margrith Gysel, Präsidentin vom Verein Pro Üetliberg, weshalb sie sich gegen das Holzen wehrt und welche Pläne sie für den Üetliberg hat.



Warum wehren Sie sich so vehement gegen das Holzen am Üetliberg?

Margrith Gysel: Das ganze ist ein massiver Eingriff ins Ökosystem. Gerade heute, in der Zeit des Klimawandels können wir uns ein solches Vorgehen nicht leisten. Denn bereits heute ist das natürliche Gleichgewicht gestört, durch den Baumschlag würde das verschärft.

Woran zeigt sich dieses Ungleichgewicht?

Die Bäume helfen gegen die Austrocknung. Insbesondere auch alte Bäume sind massgeblich für den am Wasserkreislauf wichtig. Sie speichern Wasser und filtrieren es. So sind sie gerade in längeren Trockenperioden wichtig für die Feuchtigkeit im Wald.



Was ist Ihre Pläne für den Üetliberg?

Der Üetliberg wurde in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenommen (BLN-Gebiet) Wir möchten, dass der Wald auch weiterhin Naherholungsgebiet bleibt. Das heisst, als Erstes ist es uns wichtig, dass die Abholzung gestoppt wird.



Sie reden von Abholzung, nicht von einem Kahlschlag, wie im Communiqué der Beschwerde. Sind Sie gegen das Holzen?

Es ist ganz bestimmt kein normales Holzen. Das Auslichten machte vielleicht früher Sinn. Heute und in diesem Fall bestimmt nicht. Zudem werden die schweren Maschinen den Boden belasten.