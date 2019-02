Es ist noch nicht lange her, da konnte die Gemeinde Aesch die 1500. Einwohnerin begrüssen. Am 1. November letzten Jahres war das. Per Ende 2018 zählte das Dorf dann bereits 1555 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist die Bevölkerungszahl in Aesch innerhalb eines Jahres um 214 angestiegen.

An dritter Stelle liegt mit einer Bevölkerungszunahme von 2,3 Prozent auf neu 3877 Personen die Gemeinde Unterengstringen. Die Schlusslichter in dieser Statistik bilden Oberengstringen und Schlieren. Sie verzeichneten gemäss den Statistikern kein Wachstum. Zumindest fast keines. Oberengstringen ist um 1 Person und Schlieren um 4 Personen gewachsen.

Über 1,5 Millionen

Das kantonale Wachstum – der Kanton Zürich ist um 18 200 Personen gewachsen und hat damit erstmals die Marke von 1,5 Millionen Einwohnern geknackt – liegt bei 1,2 Prozent. Dieser Wert wird neben Aesch, Oetwil und Unterengstringen auch von Uitikon (+2,1 Prozent) übertroffen.

Auch wenn man nur die absoluten Wachstumszahlen betrachtet, liegt Aesch an der Spitze – zumindest im Bezirk. Auf dem zweiten Rang folgt Dietikon mit einem Anstieg von 210 Einwohnern. Danach kommen Birmensdorf (+112), Uitikon (+91) und Unterengstringen (+89). Kantonsweit am stärksten zugelegt hat, wenig überraschend, die Stadt Zürich mit einem Plus von 6500 Personen. Per Ende 2018 zählte die Kantonshauptstadt damit 413 900 Einwohnerinnen und Einwohner.

Aesch führt auch eine dritte Statistik innerhalb des Bezirks an. Und zwar jene des durchschnittlichen Wachstums seit 2013. Dieses lag bei 5,2 Prozent. Auch diesbezüglich schafft es keine andere Bezirksgemeinde an Aesch heran. Unterengstringen kommt im selben Zeitraum auf ein durchschnittliches Wachstum von 2,3 Prozent, Weiningen auf eines von 2 Prozent. Am geringsten ist dieser Wert in Oberengstringen (0,4 Prozent), Geroldswil und Urdorf (je 0,7 Prozent). Kantonsweit weist die Gemeinde Weiach im Bezirk Dielsdorf das grösste durchschnittliche Wachstum seit 2013 aus, und zwar mit 9,3 Prozent.