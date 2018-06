Der Dirigent Hugo Bollschweiler hob den Taktstock und blickte das Orchester an. Für einen Moment wurde es still in der Katholischen Kirche Schlieren. Dann folgte der furiose Start: Mit der majestätischen Phrase aus der Ouvertüre zur Oper La Clemenza di Tito, also Die Milde des Titus, von Wolfgang Amadeus Mozart eröffnete das komplette Stadtorchester Schlieren das diesjährige Sommerkonzert.

Für die 34 Musikerinnen und Musiker war der diesjährige Auftritt ein besonderer Anlass: Das Orchester feiert 2018 sein 70-jähriges Bestehen. Die Musiker hatten gleich mehrere Überraschungen für die Zuhörer geplant. Nach der Ouvertüre wurde die Solo-Trompeterin Manuela Fuchs als Ehrengast mit grossem Applaus auf der Bühne begrüsst.

«Sie reisst uns einfach mit»

Die 28-jährige Luzernerin begeisterte das Publikum mit ihrem gefühlvollen, dynamischen Spiel im Solopart des Konzerts für Trompete und Orchester von Johann Nepomuk Hummel. Doch nicht nur die Zuhörer genossen die Präsenz der Solistin. «Es ist wirklich genial, mit Manuela Fuchs zu spielen. Sie reisst uns einfach mit», sagte Cristina Zanetti, die die erste Violine spielte.