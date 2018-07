25,5 Grad Celsius. Diese Temperatur hatte das Wasser der Reppisch laut der offiziellen Messstelle in Dietikon gestern Nachmittag um 15.45 Uhr. Das ist nicht nur warm. Für einen Fluss ist das heiss. Und für die Forellen in der Reppisch ist es lebensbedrohend. «Ich sehe schwarz. Für mich ist klar: Das gibt ein Fischsterben», sagt der Geroldswiler Urs Müller, der einen Teil der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet gepachtet hat.

Fischsterben heisst: Die Forellen ersticken langsam und elendiglich, weil es im warmen Wasser viel zu wenig Sauerstoff hat. Schliesslich sammeln sie sich «bauch oben» tot an der Wasseroberfläche an.