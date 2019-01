Der 1,5 Kilometer lange Abschnitt der Autobahn A1 zwischen dem Anschluss Schlieren und der Europabrücke in Zürich muss saniert werden. In diesem Zusammenhang sollen in den kommenden Tagen bei der Bändlistrasse, die entlang der A1 verläuft, Rodungen starten, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) gestern mitteilte. Zudem werden im Quartier Grünau in Zürich Altstetten im Laufe des Jahres rund 890 Schallschutzfenster eingebaut, um Anwohner besser vor Lärm zu schützen.

Die Hauptarbeiten des Projekts können laut Astra frühestens 2022 beginnen. Die Sanierung des vor rund 30 Jahren erstellten Autobahnabschnitts umfasst mehrere Teilprojekte. Am wichtigsten für die Schlieremer Bevölkerung ist der Umbau des Anschlusses Schlieren, der sich auf Stadtzürcher Boden nahe der Gemeindegrenze befindet. Laut Astra werden die Ein- und Ausfahrten konzentriert und für den Verkehr optimiert. Auf dem Familiengartenareal Juchhof, das teilweise weichen muss, wird die Zufahrt künftig als Strassenbogen geführt. In der Mitte davon entsteht eine neue Strassenabwasserbehandlungsanlage, die in Zukunft das Wasser aus dem Abschnitt Grünau reinigen und weiter in die Limmat leiten wird. Auch die Zufahrten bei der Europabrücke werden laut Astra angepasst.