Erste Hauptübung der Feuerwehr Engstringen wird von den Inspektoren gelobt

Der Startschuss fiel kurz nach 19.15 Uhr am Freitagabend bei der Migros-Tankstelle an der Zürcherstrasse 158 in Oberengstringen. Erstmals führte die neue Feuerwehr Engstringen, die per 2019 aus der Fusion der Unterengstringer und der Oberengstringer Feuerwehr entstand, eine Hauptübung durch.