Erste Bilanz vor der Winterpause: «Wir orientieren uns immer nach vorne»

Mit einem Auswärtsspiel gegen Mitaufsteiger Paradiso schliesst der FC Dietikon am kommenden Samstag das Fussballjahr 2019 ab. Christian Müller war in seiner Aktivzeit Goalie beim FCD, später während knapp zehn Jahren beim FC Zürich im Marketing tätig und dort auch Mitglied der Geschäftsleitung. Nach einer dreijährigen Pause ist er seit 2017 Sportchef beim Klub von der Dornau und Leiter der Sportkommission. Er zieht eine durchaus positive Zwischenbilanz.

Am vergangenen Samstag kassierten Sie in Wettswil die erste rote Karte in ihrem Leben. Nicht als Aktiver, sondern als Sportchef auf der Bank.

Christian Müller: Ja, das stimmt.

Sitzen Sie beim letzten 1.-Liga-Spiel des Jahres auf der Bank oder werden auch Funktionäre bei einem direkten Platzverweis im nächsten Spiel gesperrt?

Gute Frage, ich gehe davon aus, dass ich gesperrt bin.

Der FC Dietikon steht bei Saisonhälfte auf Rang zehn, zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Dass man als Liganeuling im Abstiegskampf steckt, ist wenig überraschend …

Abstiegskampf? Schauen Sie auf die Tabelle, da ist alles so nahe beisammen. Zwei Siege, und wir stehen im vorderen Mittelfeld. Wir orientieren uns immer nach vorne. Nicht blauäugig, aber selbstbewusst.

Einverstanden, es kommt immer auf den Blickwinkel an. Gossau auf Rang 13 und Höngg auf Rang 6 liegen lediglich sieben Punkte auseinander. Haben Sie im vergangenen Sommer erwartet, dass die Saison derart ausgeglichen verlaufen würde?

Ja, das überrascht mich ganz und gar nicht.

Geht es im Frühling so weiter, wird man erst ganz zum Schluss wissen, wer absteigen muss.

Und wer in die Aufstiegsspiele kommt.

Hegt der FCD ernsthafte Ambitionen nach oben?

Das ist einfach eine Feststellung.

Vor der Saison hat Trainer João Paiva in Aussicht gestellt, dass die Dietiker offensiven Fussball zeigen wollen. Das ist in manchen Partien durchaus gelungen. Und mit Lulzim Aliu stellt der FCD auch einen der besten Knipser der gesamten Gruppe. In der eigenen Platzhälfte hingegen läuft es dem Team gar nicht wie gewünscht. In den letzten drei Partien hat es gleich elf Gegentore kassiert.

Das sind zu viele. Definitiv.

Nach den beiden U21-Teams von St. Gallen und Winterthur stellt der FCD das jüngste Kader der Meisterschaftsgruppe. Ein, zwei routinierte Defensivspieler neben dem bereits verpflichteten 27-jährigen Ex-Profi Leandro Di Gregorio würden dem Team guttun.

Absolut. Wegen der fehlenden Routine haben wir den einen oder anderen Punkt verschenkt. Ich erinnere an das Spiel gegen Red Star. Wir lagen bis eine Viertelstunde vor Schluss in Führung und verloren noch mit 1:3. Oder das 2:4 gegen Tuggen: Wir führten nach 25 Minuten mit 2:0, dann kassierten wir innert 20 Minuten vier Gegentore. Uns fehlte in solchen Situationen jemand, der den Ball halten und das Spiel beruhigen kann. Oder im richtigen Moment ein taktisches Foul im Mittelfeld begeht. Dies sind Kleinigkeiten, aber sehr wichtig, um den Rhythmus des Gegners zu brechen.