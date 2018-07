Allmend Glanzenberg: Nun wird das Terrain angepasst

Etwas weiter flussaufwärts ist eine weitere neue Bucht. Hier erstreckt sich hinter dem Flachwasser am Ufer ein grosszügiges Kiesbett. Nicht für die Fische, sondern für die Menschen. Hier sollen sie planschen, sünnelen und dereinst mit dem Gummiboot auswassern – auf Höhe der Allmend Glanzenberg, der grossen Wiese, die früher für die Tierschutz-Auffangstation bekannt war. Nun ist die Wiese beim Bahnhof Glanzenberg eine Baustelle. Ab Sommer 2019 soll sie Gummiböötlern, Sünnelern, Hobby-Grillern und weiteren Erholungssuchenden Platz bieten. «Als Nächstes sorgen wir hier dafür, dass das ganze Areal gleich hoch ist», sagt Fernandez. Dafür verwenden die Bauarbeiter Dietiker Kies vom Reppisch-Spitz, der wegen einer anderen Renaturierungsmassnahme ausgebaggert wird. Sobald die Allmend Glanzenberg eben ist, kommt der Gartenbauer: Er wird einen Platz mit Netstaler Kalksteinschotter erstellen und die neue Wiese ansäen, die im Limmattal schon mit Freude erwartet wird. Die hochwertige Erde, die hier und anderswo entlang der Limmat weggebaggert wird, muss anderswo wieder verwendet werden. Die Uferböschungen sollen künftig Magerwiesen sein.

Kompromiss mit den Pontonieren

Noch weiter flussaufwärts befindet sich die neue provisorische Auswasserungsstelle für Gummiböötler, die den Bahnhof Glanzenberg benutzen. Nahe der Gütereisenbahnbrücke über die Limmat an der Grenze von Dietikon und Schlieren sind zudem die ersten Buhnen fertig. Diese Steinmauern werden normalerweise bis zur Flussmitte gebaut, um die Strömung vom Ufer fernzuhalten, das sonst immer weiter erodiert. In Absprache mit dem Dietiker Pontonierverein wurden die Buhnen hier aber ins Ufer hineingebaut, sodass sie kaum zu sehen sind. Mit der Zeit wird die Limmat die Erde wegschaufeln, sodass die Buhnen dann doch noch in den Fluss hinausragen – ohne den Pontonieren in die Quere zu kommen.