Er weiss, was aus Nietzsches Regenschirm wurde — ein Erzähltheater im Stadtkeller

«Ich habe meinen Regenschirm vergessen», ein Satz, der tatsächlich in Fragmenten von Friedrich Nietzsche, dem weltberühmten Philosophen, gefunden wurde. Eine triviale Feststellung, die überraschte, weil dieser sie überhaupt niedergeschrieben hat. Genau dieser Schirm avancierte zum Hauptthema im Buch «Nietzsches Regenschirm» des Schweizer Schriftstellers Thomas Hürlimann. Vor fünf Jahren ist der Text erschienen und drei Jahre später wurde er für die Bühne adaptiert. Nun ist das Erzähltheater im Stadtkeller Dietikon zu sehen.

Möglich machen das der deutsche Schauspieler und Wahlzürcher Bodo Krumwiede und der Regisseur Rudolph Jula. Letzterer erhielt das Buch persönlich von Hürlimann als Geschenk. Obwohl Jula üblicherweise im Filmgeschäft arbeitet, erkannte er das Potenzial des Textes für die Bühne. Er wandte sich an Krumwiede, der damals Xavier de Maistres Roman «Nächtliche Expedition um mein Zimmer» als Theatersolo aufführte. «Wir kannten uns, aber wir hatten noch nie zusammengearbeitet. Aber schnell bemerkte ich, dass ein Stück basierend auf Hürlimanns Text wegen der theatralen Situation möglich ist», sagt Krumwiede. Also machten sie sich gemeinsam an die Bearbeitung.

Natürlich geht es in «Nietzsches Regenschirm» um mehr als einen Regenschutz. Konkret wird darin der Schirm im Sommer 1881 zur farbenreichen Projektionsfläche für philosophische Denkräume, wenn sich Friedrich Nietzsche zu einer Wanderung bei Sils Maria aufmacht. Siebeneinhalb Jahre später bricht der grosse Denker in Turin zusammen – und verliert den Schirm. Hürlimann kreierte mit dieser Geschichte eine Art Überleitung zur Philosophie des Nihilisten. Aber nicht nur: Der Autor lässt eigene Gedanken und Erfahrungen einfliessen, was dem Stoff eine zusätzliche Dynamik verleiht.

Bewegte Bilder aus dem Engadin

Vor rund zwei Jahren feierte die Bühnenadaption in Zürich als Co-Produktion des Sogar-Theaters, dem Kulturraum Thalwil und der Actaeon-Produktion von Oliver Rico und Krumwiede die Premiere. Der Schauspieler begibt sich darin als Ich-Erzähler auf die Reise, und für die Inszenierung ist Jula verantwortlich. Lob gab es von Beginn weg: Der mehrfach preisgekrönte Autor Hürlimann zeigte sich begeistert von der Bearbeitung, wie Krumwiede sagt. Und es sollte nicht nur bei diesen Zürcher Auftritten bleiben. «Ziel war es, das Stück auch in Zukunft an verschiedenen Orten aufzuführen».