Knapp anderthalb Jahre ist es mittlerweile her, seit Tom Cecchetto in die USA umgezogen ist. Der beim TC Weiherdorf in Urdorf spielende Stalliker hat sich dort damals an der University of Southern Mississippi (USM) in Hattiesburg eingeschrieben, um zu studieren, aber auch, um einer Profikarriere als Tennisspieler nachzugehen.

An der Universität ist er immer noch. Doch das Ziel, Profi zu werden, hat er aufgegeben. Zwar spielt er weiterhin mit dem Team der USM, mit dem er letztes Jahr an der College-Meisterschaft NCAA Conference Championship bis in die Halbfinals kam. Doch Profi will er nicht mehr werden. «Den Entscheid dazu habe ich alleine Mitte Januar gefällt», sagt Cecchetto. Seine Familie wurde von seinem Entschluss ebenfalls überrascht. «Aber wir respektieren das natürlich», sagt Vater Roland Cecchetto. «Wir haben ihm gesagt, dass wir ihn auf seinem Weg weiterhin unterstützen. Zumal er sich mit dem Tennis auf diesem Niveau ja nach wie vor sein Studium finanziert. Und ich denke, sein Aufenthalt in den USA ist so oder so eine gute Lebensschule.»

Seiner Familie und seinem Coach mitzuteilen, dass er keine Profikarriere mehr anstrebe, habe ihn viel Mut gekostet, so Tom Cecchetto. «Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.» Was allerdings nicht heisst, dass er sich vom Studium zurückzieht, im Gegenteil: «Ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf die Schule», so Cecchetto. «Ich möchte so schnell wie möglich mit der Schule fertig werden, um in die Arbeitswelt einzusteigen.»

Er findet neue Regeln unfair

Cecchetto hat den Traum einer Profikarriere also aufgegeben. Aber wieso kam er gerade jetzt zu diesem Entscheid? «Ich habe schon länger überlegt, ob es wirklich das ist, was ich in meinem Leben machen will», sagt Cecchetto. «Ich will meinen Körper und meinen Kopf nicht mehr diesen extremen Belastungen aussetzen. Es ist ein sehr harter Sport, der mir unglaublich viel beigebracht hat, aber auch sehr viel Energie erfordert.» Auch eine Rolle gespielt habe dabei eine Änderung des Internationalen Tennisverbandes.