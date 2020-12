Er schoss den EHC Urdorf in die 1. Liga: Was macht eigentlich Marco Pina?

Schön hat es sich Marco Pina mit seinen Liebsten eingerichtet. Hoch über Rudolfstetten wohnt die vierköpfige Familie in einem schmucken Einfamilienhaus. «Ja, wir haben hier unsere Wurzeln geschlagen», sagt der gebürtige Bündner und offeriert dem Besuch einen Kaffee. Ausser dem Hausherrn ist an diesem Abend niemand daheim. Pinas Ehefrau Marionna ist mit einem der beiden gemeinsamen Söhne auf dem Weg ins Zürcher Unterland.

«Ivo und Gian spielen beide Eishockey», sagt der stolze Vater. Der 17-jährige Gian beim Nachwuchs des EHC Bülach in der U20 Top, der drei Jahre ältere Ivo durfte bereits für Bülachs Fanionteam in der MySports League (MSL) auflaufen und hat sich im September auf Leihbasis dem EHC Seewen angeschlossen. Die Pina-Brothers also wie vor drei Jahrzehnten ihr Vater? Nicht ganz. Während Pina senior damals in der 1. und 2. Liga Tore am Laufmeter erzielte, haben seine Söhne vorwiegend defensive Aufgaben auf dem Eis.

«Der Plan war damals, ein Jahr zu bleiben»

Anfang der 1990er-Jahre. Der EHC Urdorf ist im Schweizer Eishockey eine feste Grösse. Dank dem legendären Präsidenten Toni Schneider haben sich die «Stiere» in der 1. Liga bestens etabliert, der freiwillige Verzicht auf die NLB-Aufstiegsspiele 1986 hatte keine bleibenden Schäden hinterlassen – im Gegenteil! Die Gastteams kommen ungern auf die windige und offene Urdorfer Weihermatt-Kunsteisbahn. Weil Umkleidekabinen und Duschen getrennt sind, müssen die Spieler leichtgeschürzt an den im Garderobentrakt wartenden Fans vorbeihuschen – heute absolut unvorstellbare Zustände.

Doch drei Burschen aus dem Bündnerland haben keine Berührungsängste, sie schliessen sich im Sommer 1992 den «Stieren» an. Roman à Porta, Jürg Brügger und ein gewisser Marco Pina, damals 23-jährig und dem Vernehmen nach auf dem Eis ein wilder Kerl. Das Eishockey-ABC hatte Klein-Marco beim EHC Chur gelernt, über Villars und den EHC Arosa verschlug es ihn ins Züribiet. Pina fand Arbeit bei einer Bank, richtete es sich gemütlich ein im Limmattal. «Der Plan war damals, ein Jahr zu bleiben», blickt Pina zurück. Der Plan ist nicht aufgegangen – der Bündner ist hängen geblieben.

In den 1990er-Jahren ist es ein Auf und Ab

Insgesamt sieben Saisons hält Marco Pina für den EHC Urdorf die Knochen hin, meistens beendet er die Saison als teaminterner Topskorer. «Es war eine wunderbare Zeit», blickt er zurück. «Aber wir haben nicht nur positive Zeiten erlebt. Aber ich möchte kein Jahr davon missen.» In seiner zweiten Saison steigen die «Stiere» erstmals in der Neuzeit in die 2. Liga ab, im Winter 1995 klappt auch dank der legendären Sturmreihe Hanspeter Luzi/Marco Pina/Thomas Siegwart die Rückkehr in die dritthöchste Liga des Landes.

Doch die goldenen Zeiten im Urdorfer Eishockey sind da bereits vorbei. Es folgt der erneute Taucher in die 2. Liga, im Schnellzugstempo geht’s gar hinunter in die 3. Liga. Nach der Saison 1998/99 beendet Pina – er war phasenweise auch als Assistenztrainer tätig – seine Karriere beim EHC Urdorf. Kurz darauf passiert das Undenkbare: Die «Stiere» ziehen ihre Aktivmannschaft aus Mangel an Akteuren für ein Jahr aus der Meisterschaft zurück. Seither pendelt der EHCU zwischen der 2. und 3. Liga.

«Er war ein harter Hund»

In einem Album hat Pina zahlreiche Zeitungsartikel aus seiner Zeit als aktiver Eishockeyaner gesammelt. Als er die Seite mit dem Text und einem Foto über den direkten Wiederaufstieg 1995 in die 1. Liga aufschlägt, zeigt Pina mit dem Finger auf den damaligen Trainer. «Mit Hampe Vetsch hatten wir viel Erfolg. Er war ein harter Hund, knallhart in seinen Entscheidungen, aber immer auch korrekt.» Auf dem leicht vergilbten Bild stehen Vetsch, Pina und der damalige Verteidiger Daniel Hauser nach dem entscheidenden Sieg auf der Weihermatt vor der laufenden Dusche. Vetsch ist klitschnass, die Spieler lachen. «Zuerst haben wir den Coach unters Wasser gestellt. Und danach den Journalisten des Limmattaler Tagblatts. Weisst Du noch?», meint Pina mit einem Augenzwinkern.

Die Schlammschlacht wird in der Presse ausgefochten

Es geht nicht nur spassig zu und her auf der Weihermatt. Der negative Höhepunkt kommt 1996. Die alte Führungsriege des EHC Urdorf hat sich den sportlichen Erfolg zu teuer erkauft, plötzlich fehlt eine Viertelmillion Franken in der Kasse. Mitten in der Kritik stehen auch die Spieler, der damalige Kassier betitelt sie im «Limmattaler Tagblatt» als geldgierige Versager. «Wir mussten als Sündenböcke hinhalten, die damalige Schlammschlacht in der Zeitung war unschön», blickt Pina zurück.