Nachdem der Mann Ende der 1980er-Jahre erstmals in die Schweiz kam, damals noch als Asylbewerber, ging er 1993 in die Türkei zurück, ehe er sich im Jahr 2000, im Alter von 43 Jahren, erneut in der Schweiz niederliess. Er könne ohne weiteres mit seiner türkischen Frau zurück in die Türkei, schliesslich seien seine Kinder, die ebenfalls in der Schweiz wohnen, erwachsen und dem Mann obliege keine Betreuungs- oder Fürsorgepflicht mehr, erklärte Gerichtspräsident Aeschbacher. «Ausserdem konnten wir heute feststellen, dass er so schlecht Deutsch spricht, dass wir einen Übersetzer benötigten», hielt Aeschbacher weiter fest. Hinzu kommt, dass der Mann in seiner Limmattaler Wohngemeinde Sozialhilfe bezieht, man ihm mit dem Landesverweis also keine Existenzgrundlage entziehe. Die Integration des Türken in der Schweiz beurteilte das Gericht als «bescheiden». Auch die Probleme mit seinem Rücken – der Mann geht an einer Krücke – und mit seiner Psyche standen einem Landesverweis nicht im Weg. «Er braucht keine medizinische Fachversorgung, die nur in der Schweiz gewährleistet ist», sagte Aeschbacher. Zudem verfügt der Mann in seinem Dorf in der Türkei noch über zahlreiche Familienmitglieder. Vor rund zwei Jahren war er denn auch drei Wochen lang bei seiner Schwester in der Türkei zu Besuch. Zumal es damals bei der Ein- und Ausreise keine Komplikationen gab, vermochte auch sein Argument, dass er in der Türkei politische Probleme bekommen würde, das Gericht nicht zu überzeugen.

Der Täter muss dem Opfer im Übrigen 1000 Franken Genugtuung plus 5 Prozent Zinsen seit dem 27. März 2017 zahlen. Hinzu kommen Verfahrenskosten.