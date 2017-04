Der Mai steht vor der Tür: Dieser gilt als jene Zeit, in welcher besonders viel geheiratet wird; es ist sozusagen die Rush Hour auf dem Weg zum Altar. Wer nicht früh genug plant, muss sich meist auf andere Monate konzentrieren. Doch die kirchliche Hochzeit büsst an Bedeutung ein; nicht wenige Paare wählen eine andere, auf sie zugeschnittene Zeremonie. Es ist ein boomender Markt – das weiss auch der Dietiker Philipp Erne, der seit rund drei Jahren als Zeremonienmeister und freier Redner den Akt der Eheschliessung beruflich gestaltet. Aber mit ihm erklingen nicht nur die Hochzeitsfanfaren: Erne kümmert sich auch um Baby-Willkommensfeiern und um Beerdigungen. «Es sind Situationen, die ein Leben unausweichlich verändern», sagt Erne. Das habe ihn schon immer fasziniert. Weswegen seine Firma auch «Conversion», sprich Verwandlung, heisst.

In der Region ist der 38-Jährige kein Unbekannter. Nicht nur, weil Erne ein waschechter Limmattaler ist – geboren in Schlieren, aufgewachsen in Dietikon –, er ist auch Pastor der evangelischen Freikirche Bewegung Plus in Dietikon. Ursprünglich kommt er jedoch aus einer katholischen Familie und absolvierte eine Lehre als Koch im Winzerhaus in Weiningen. Erst später begann er sich tiefer mit dem Glauben auseinanderzusetzen und erwarb an einem privaten theologischen Institut den Bachelor der Theologie.