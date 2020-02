Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, bitte sie für allfällige Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit den Arbeiten, insbesondere infolge kurzfristiger Sperrungen des Spazierweges entlang des Bachs, um Verständnis.

Der Moosacherbach befindet sich im westlichen Gebiet der Gemeinde Urdorf. Er entspringt im Gebiet Honeret und mündet an der Waldgrenze in eine Eindolung, in der er mit dem Rietmattenbach zusammenfliesst. (liz)