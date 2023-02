Energiesparen Am meisten Strom in Büros braucht die Beleuchtung Eine Analyse des Kantons Zürich zeigt, dass 20 Prozent des Stroms, den die Bürogebäude des Kantons Zürich verbrauchen, leicht eingespart werden können.

Brennende Glühbirnen: Sie allen verbrauchen 38 Prozent des Stroms in Bürogebäuden des Kantons Zürich. (Symbolbild) Christian Beutler / KEYSTONE

In Büros liessen sich ohne grössere Einschränkungen mindestens 20 Prozent des Stroms einsparen. Das ergab eine Analyse des Kantons Zürich von in seinem Eigentum stehenden Bürogebäuden. Gemäss einer Mitteilung stellte der Kanton mit einen Anteil von durchschnittlich 38 Prozent am ­Gesamtverbrauch bei der Beleuchtung den grössten Stromverbrauch fest, gefolgt von den Serverräumen mit 22 Prozent.

Die Teilklimatisierung der Räume sowie die IT und die Betriebsgeräte verbrauchen gemäss Mitteilung hingegen je nur 13 Prozent des Stroms. Die Lüftung wiederum schlägt mit 9 Prozent und weitere Gebäudetechnik mit 4 Prozent des gesamten Stromverbrauchs zu ­Buche. Der grösste Stromverbrauch wurde wenig überraschend während der Arbeitszeiten zwischen 8 und 18 Uhr festgestellt.

Zwar wird es diesen Winter voraussichtlich nicht mehr zu einer Strommangellage kommen, zukünftige sind aber nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund empfiehlt der Kanton Grossverbrauchern, Einsparungen beim Strom zu prüfen. Deshalb hat er nun das Stromsparpotenzial verschiedener Gebäudetypen in seinem eigenen Immobilienportfolio, das aus mehr als 2000 Gebäuden besteht, analysiert. Den Start machten die Bürogebäude. (liz)