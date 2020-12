Endlich eine neue Kanalisation: Das Grossprojekt nähert sich dem Abschluss

Seit fast zwei Jahren ist der Verkehr in der Fahrweid inzwischen wegen Baustellen beeinträchtigt. 17,4 Millionen Franken kosten die Erneuerung der Kana­lisation und die Erweiterung des Pumpwerks Länggenbach, das seit August in neuer Stärke arbeitet. Nun kommt das Grossprojekt, das die Entwässerung der Fahrweid verbessern soll, in die Endphase, wie es in einer Mitteilung heisst.

Südlich des Zentralschachts entlang der Fahrweidstrasse sollen noch diese Woche die neu erstellten Kanäle für die Siedlungs- und Strassenentwässerung zusammengeschlossen werden. Den Anwohnerinnen und Anwohnern gebühre ein grosser Dank für ihre Geduld, sagt der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) in der Mitteilung.

«Auch die ökologischen Ersatzmassnahmen beim Weiher sind bis Weihnachten fertiggestellt», wird Gesamtprojektleiter Mirko Plaul von der SWR Plus AG zitiert. Bis Ende Jahr sollen zudem alle privaten Haushalte entlang der Austrasse an das neu gebaute Abwassernetz angeschlossen werden. «Damit gehört die Gefahr von überfluteten Strassen und dem Eindringen von fäkalienbelastetem Abwasser in Keller bei Starkregen definitiv der Vergangenheit an. Für die Anwohner kehrt wieder Ruhe ein», wird der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) zitiert.