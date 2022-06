Eislaufen Der Eislauf-Club Urdorf hat eine neue Sponsoring-Chefin Alexandra Schlumpf ist neu im Vorstand.

Alexandra Schlumpf ist neu im ECU-Vorstand. zvg

«Wir freuten uns sehr, die diesjährige Generalversammlung wieder in einem normalen Rahmen durchführen zu können, ohne Restriktionen», äussert sich Sandra Bolognese, die Präsidentin des Eislauf-Clubs Urdorf. An der Versammlung, die kürzlich über die Bühne ging, waren 30 Mitglieder präsent, die Stimmung war sehr ausgelassen und entspannt. Bolognese: «Wir haben mit kurzen Videosequenzen aus der vergangenen Saison gestartet, welche die Kinder am Halloween und am Samichlaus-Anlass zeigten. So erhielten auch die Eltern einen Einblick, wie wir trotz der Pandemie die Kinder erfreuen konnten.»

Bezüglich Vereinsvorstand gibt es eine Änderung zu berichten. Alexandra Schlumpf amtet neu als Sponsoring-Verantwortliche. Schlumpf betreute bereits im vergangenen Winter die Geldgeber und sie hat laut Bolognese «mit ihrer gewinnenden Art bereits einige neue Sponsoren gewinnen können». «Wir freuen uns, sie im Team zu haben.»

Die Jahresrechnung des ECU präsentierte sich positiv und wurde einstimmig abgenommen. Die Eiskunstläuferinnen freuen sich schon jetzt auf einige bevorstehende Anlässe. Gestartet wird Mitte September mit einem Ausflug in den Europapark, welcher bereits zum 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 2020 geplant gewesen war. Die Saison wird gestartet am 8. Oktober.

«Das Schöne ist, dass die neue Saison eine Woche länger dauern wird als die letzte»,

sagt Bolognese. «Somit haben wir auch mehr Zeit, um unsere tolle Show einzustudieren, welche am 17. März 2023 stattfinden wird.» Der allseits beliebte Fabrizio Urso bleibt Urdorfs Haupttrainer, er wird auch die neue Saison gestalten.