Eine Woche Eishockey in Arosa: «Stierchen» schnauben auf dem Gletscher

EHC Urdorf vor der grossen Revanche

Während sich der Nachwuchs im Bündnerland für die nächsten Partien fit macht, bereitet sich das 3.-Liga-Fanionteam des EHC Urdorf auf der heimischen Weihermatt auf eine ganz spezielle Partie vor. Am kommenden Samstag spielt das Team von Chefcoach Niki Sirén in der vierten Meisterschaftsrunde auswärts gegen die Grasshoppers (20.30 Uhr, KEB Dolder). Die Erinnerungen an das abrupte Ende der vergangenen Saison sind noch frisch: Damals warfen die Stadtzürcher, die gar nicht aufsteigen wollten, die ambitionierten Limmattaler in den Playoffs raus. In der laufenden 3.-Liga-Saison haben die Urdorfer ihre drei bisherigen Spiele klar gewonnen. GC musste in seinen beiden Partien jeweils in die Verlängerung. Gegen Wetzikon II gab’s eine 6:7-Niederlage, gegen Seewen II einen 6:5-Sieg.