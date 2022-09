Eishockey 11:2-Sieg in Effretikon: EHC Urdorf startet mit «Stängeli» in die Saison Einen lockeren Aufgalopp in die neue 3.-Liga-Saison haben die Urdorfer Eishockeyaner hinter sich.

Mathias Walter eröffnete das muntere Toreschiessen gegen Illnau-Effretikon II. Archivbild: Alexander Wagner

Im ersten Meisterschaftsspiel der neuen Kampagne gewannen die «Stiere» auswärts gegen die zweite Mannschaft von Illnau-Effretikon mit 11:2. «Wir bekundeten keine grossen Probleme», resümierte Urdorfs Chefcoach Niki Sirén. Nach gerade mal 56 Sekunden war es EHCU-Stürmer Mathias Walter, der auf Pass von Thierry Uebersax das erste Tor der Saison 2022/23 erzielte. Acht Minuten später lagen die Limmattaler schon mit 3:0 in Führung, das Spiel war da bereits entschieden. Zu schwach war die Gegenwehr der überforderten Hausherren. Nach dem elften Treffer in der 52. Minute zum Schlussresultat von 11:2 liessen es die «Stiere» gut sein mit dem Toreschiessen.

Am kommenden Samstag steht in Wetzikon gegen die dortige zweite Mannschaft ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Plan. Erstmals den eigenen Fans präsentiert sich der EHC Urdorf am Samstag, 8. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Seewen II, Anpfiff wird um 17.15 Uhr sein. «Darauf freuen wir uns jetzt schon und hoffen auf einen grossen Zuschaueraufmarsch», sagt Sirén.