Jetzt sagt das Bundesamt für Verkehr auf Anfrage: Im vierten Quartal dieses Jahres — also spätestens in vier Monaten — will der Bundesrat seine Botschaft zu der Vorlage veröffentlichen. Bis dann heisst es: Warten auf Bern.

«Wir lobbyieren natürlich hinter den Kulissen», sagt der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). «Konkreteres kann ich naturgemäss nicht sagen.»

Die direkte Verbindung besitzt vor allem Hans Egloff, SVP-Nationalrat aus Aesch, der sich in Bundesbern für die Haltestelle einsetzt. Auch er lobbyiert. «Man kann das Thema bei Gelegenheit ansprechen, etwa beim Kaffee mit einem Bundesrat», sagt Egloff.

Was, wenn der Bundesrat die Station nicht ins Programm schreibt? Egloff: «Das wäre ein Rückschlag, aber kein Todesstoss.» Der nächste Schritt sei dann, in den Kommissionen des Parlamentes einzuwirken. Denn was am Schluss gebaut wird, entscheidet das Parlament.

Von der Haltestelle erhofft sich Stadtpräsident Bachmann «die Ansiedlung zukunftsträchtiger Branchen» und Arbeitsplätze für Hochqualifizierte, die idealerweise auch in der Stadt leben würden und Dietikon mehr Steuersubstrat bringen. Bachmann: «Wenn die Station nicht gebaut wird, findet dieser erhoffte Quantensprung nicht statt.» Einen Plan B habe man aktuell noch nicht.

Niderfeld-Silber-Seilbahn: Wo kommen die Pfeiler hin?