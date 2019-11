Eins, zwei, hopp! Volles Haus beim Turnerchränzli

Was kommt Ihnen beim Wort «Wältklass» in den Sinn? Etwa eine gewisse Fussballmannschaft, eine Sportlerin oder ein Sportler oder ein spezielles Gourmet-Restaurant? All dies kann Weltklasse sein. Für den TV Weiningen sind es aber andere Sachen. Die Schulpause zum Beispiel. Oder die Fasnacht. Aber auch «S’Grosi» und ihr selbstgebackener Kuchen. Für manche Zuschauer des diesjährigen Turnerchränzlis war es die Darbietung des Turnvereins an diesem Abend.

Unter dem Motto «Wältklass» stellten die rund 150 Turnerinnen und Turner im vollbesetzten Singsaal des Weininger Sekundarschulhauses ihr Können unter Beweis. Spektakuläre Akrobatik traf auf humoristische Einlagen des Septetts «Roter Faden», das mit Sketchen unterhaltend durch den Abend führte. «Ihr werdet ein Weltklasse-Publikum sein», versprach der OK-Präsident des Turnerchränzlis, Roman Beer, zu Beginn der Vorstellung. Er sollte recht behalten.