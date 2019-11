Eine Kirche voller Chöre: Die Stadtmusik konzertiert mit fünf Chören

Ein musikalisches Feuerwerk für alle Sinne: Am Samstagnachmittag begleitete die Stadtmusik zwei Kinderchören und drei weiteren Chören in der reformierten Kirche in Dietikon. Absoluter Höhepunkt des Kirchenkonzerts war der gemeinsame Auftritt aller fünf Chöre mit dem Welthit «We are the World» von Michael Jackson.