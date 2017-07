Die Gegner der Limmattalbahn haben genügend Unterschriften gesammelt für ihre Initiative, welche die zweite Etappe der Bahn noch bodigen soll. Obwohl die Abstimmung über den Kredit für die Bahn im November 2015 mit 64,5 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen wurde, soll nun nochmals abgestimmt werden. Der Kanton dürfe dem Bezirk, in welchem 54 Prozent der Stimmberechtigten Nein sagten, diese Bahn nicht gegen seinen Willen aufzwingen, argumentieren die Gegner.

Das erinnert stark an die 1980er-Jahre, als der Bezirk Dietikon geschaffen wurde. Nachdem der Regierungsrat 1983 ein Konzept verabschiedet hatte, welches unter anderem vorsah, die Limmattaler Gemeinden als eigenen Bezirk von Zürich zu lösen, kam die Vorlage 1984 in den Kantonsrat. Dieser sagte – wie auch rund 30 Jahre später bei der Abstimmung über die Limmattalbahn – Ja dazu. Im März 1985 wurde die Vorlage dem Zürcher Stimmvolk unterbreitet. Dieses gab dem neuen Bezirk seinen Segen: Rund 155 000 Stimmberechtigte sagten Ja, während nur knapp 115 000 gegen die Abspaltung waren. In allen elf Gemeinden des geplanten Bezirks Dietikon waren die Gegner in der Mehrheit.