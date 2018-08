Metall trifft auf Metall, ein kreischendes Geräusch, Funken regnen auf den Schotter – konzentriert führt Michael Reuter die Schleifmaschine MP6 der Schiene entlang. Während an der Street Parade am Samstag die Bässe dröhnen, geben an der Schlieremer Zürcherstrasse Presslufthammer und Schleifmaschinen den Takt an. Am Knotenpunkt von Wagi-, Allmend- und Zürcherstrasse sind die Gleisbauarbeiten für die Limmattalbahn seit Freitag 20 Uhr im Gange.

Zu beiden Seiten der Baustelle rauscht der Verkehr vorbei. «Hier haben wir Gleisbauer weniger Platz als auf dem Stadtplatz. Dafür sind wir alleine», sagt Walo-Bauführerin Aline Danner vor Ort. Es ist 13 Uhr. Ein Dutzend Gleisbauer, vier Schweisser und zwei Hilfsarbeiter schuften unter der erbarmungslosen Sonne. Alle tragen sie orange Schutzkleidung, Helme, Gehörschutz, die Schweisser zusätzlich Handschuhe und Schutzbrillen. Einer nimmt seinen Helm ab und fächelt sich Luft zu. Danner wechselt mit ihm einige Worte auf Portugiesisch. Beide lachen. Wo dereinst Autos das Gleis-Trassee queren, kommen von der Verkehrsbetriebe Zürich vorgebogene Rillenschienen mit einem 100-Meter-Radius zum Tragen, die gänzlich im Belag eingebettet sein werden. Etwas wie «Spaghetti» sähen diese Schienen aus, meint Danner. Doch, erst müssen sie (an)gerichtet werden, bevor die Schweisser sich ans Werk machen können. «Ein Millimeter Abweichung reicht und wir machen das Ganze noch einmal», sagt Reuter. Danner bewahrt Ruhe: «Bisher verläuft alles nach Plan.» Sie berechne genug Zeit ein, um auf Verzögerungen vorbereitet zu sein.

Die am Samstag bearbeitete Strecke umfasst drei je 18 Meter lange Geleisabschnitte. Das heisst: Da pro Schienenstoss eine Schweissung nötig ist, stehen der Gleisbau-Mannschaft insgesamt deren acht bevor. Meist werde während der Nacht geschweisst, so Danner, da Schienen in der Hitze bis zu zehn Zentimeter ausbrechen können. «Da es letzte Woche abkühlte, geht es heute aber am helllichten Tag.» Vor dem Verschweissen zweier Schienenenden gibt es einige Vorarbeit zu leisten: Einerseits werden die Schienen mithilfe einer Winde auf exakt dieselbe Höhe angehoben. «Die Arbeit auf dem Bau wirkt roh, dabei ist es Millimeterarbeit», kommentiert Danner. Daneben werden die Schienenenden auf dieselbe Temperatur erhitzt. So gibt es keine unsauberen Stellen, die im Winter brechen.

«Die Arbeit auf dem Bau wirkt roh, dabei ist es Millimeterarbeit.» - Aline Danner, Walo-Bauführerin