Ein Kinderreim hallt über das Perron am Bahnhof Schlieren. Am Gleis 4 wartet eine Schulklasse auf den Zug. «Nicht so laut», mahnt die Lehrerin. Die Antwort der Kinder geht im Lärm des vorbeifahrenden TGV unter. Auf dem Geistlich-Areal dreht gerade der Kran, als Arber Jetullahi beim Gleis 1 erscheint. Vor sich her schiebt er einen kleinen Wagen. Am Gestell hängt ein transparenter Abfallsack. In der orangen Ablage dahinter befindet sich alles, was Jetullahi für seine Arbeit braucht: Universalreiniger, zahlreiche Fläschchen, Putztücher, Abfallsäcke, eine Abfallklammer, Schaufel und Besen. «Von hier habe ich den besten Blick auf den Bahnhof und sehe von weitem, was es zu tun gibt», sagt er.

Nicht nur die Ausrüstung zum Putzen muss stimmen, sondern auch das Outfit. Der 43-Jährige trägt eine orange Leuchtweste, Stahlkappenschuhe, Handschuhe und eine Brille. «Das ist Pflicht. Die Brille schützt meine Augen zum Beispiel vor Scherben.» Seit fünf Jahren arbeitet der Kosovare für die SBB und macht Bahnhöfe sauber.

Glasscherben sichern

Es ist 9 Uhr. Jetullahi ist schon seit über vier Stunden auf den Beinen. Er absolviert an diesem Tag die Tour 61. Das heisst, er reinigt die Bahnhöfe Thalwil, Dietikon, Glanzenberg, Urdorf, Urdorf Weihermatt und Schlieren. Pro Bahnhof hat er etwa eine bis eineinhalb Stunden Zeit. In Dietikon und Schlieren, wo es viele Pendler hat, schaut er sogar zwei Mal nach dem Rechten. Ob die Zeit knapp wird oder ob er auch wirklich jede Ecke des Bahnhofs auf Hochglanz bringen kann, weiss Jetullahi erst, wenn er vor Ort ist. «Die Bahnhöfe überraschen mich jeden Morgen von Neuem.» Man wisse nie, was man antreffe. Unvorhergesehenes bereitet Jetullahi am meisten Mühe in seinem Arbeitsalltag. «Wenn ich Erbrochenes beseitigen oder Glasscherben von einem zertrümmerten Wartehäuschen sichern muss, beansprucht das mehr Zeit.» Die fehle ihm dann für andere Arbeiten.