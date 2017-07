Es gibt beglückende Momente, da reibt sich auch ein noch so erfahrener Historiker verwundert die Augen, beispielsweise nach der Lektüre eines schmalen Büchleins des Sekundarlehrers Oskar Lüssi aus dem Jahre 1915. «Aus schwerer Zeit» lautet der Haupttitel, «Alte Erinnerungen aus dem Limmattale» der Untertitel. Lüssi betrieb sozusagen «oral history» avant la lettre, indem er «würdige Persönlichkeiten» aus dem Limmattal über ihre Erfahrungen und Erinnerungen an die «Franzosenzeit» um 1800 befragte. Im ersten Teil des Buches schilderte er die historischen Ereignisse und im zweiten Teil fasste er die zeitgenössischen, meist mündlichen Überlieferungen zusammen. Das war damals ungewöhnlich, galt doch gewissermassen das «Primat der Schriftlichkeit», regierte die Aktennotiz über die Alltagserfahrung der Zeitzeugen.

Wenn diese Zeitzeugen nun die Kriegsgräuel und die erlittene Not in den Vordergrund stellen, passt das zur nationalistischen Deutung der Vergangenheit jener Jahre, welche die «Fremdherrschaft» der Franzosen gerne als ganz und gar «unschweizerische» Schreckenszeit präsentierte und unterschlug, dass die westlichen Eroberer auch Errungenschaften wie eine moderne Verfassung, Volkswahl der Regierung, Gewaltenteilung, Zehntablösung und Menschenrechte in der Schweiz verankerten.

Die kurzlebige Helvetische Republik wird von nationalen Kreisen gerne als «Vasallenstaat» Frankreichs angesehen. Das Publikationsjahr der Schrift Oskar Lüssis, das zweite Weltkriegsjahr 1915, lässt zudem aufhorchen: Die Schweiz war damals noch viel mehr gespalten als heute in eine weitgehend deutschfreundliche Deutschschweiz und in eine Romandie, die keinen Hehl machte aus ihren Sympathien für Frankreich und die «Entente Cordiale». Eine drastische Darstellung der «Franzosenzeit» verschlechterte also das ohnehin angeschlagene Image der «Grande Nation» zusätzlich.