Ein Buch über Fettverbrennung — «Wir sind, was wir wiederholt tun»

Während der Adventszeit sind Kalorienbomben in Hülle und Fülle vorhanden. Überall werden Guetzli angeboten und an Weihnachten wartet auf viele ein nahrhafter Festschmaus. Genuss steht an oberster Stelle. Für jene, die mit überflüssigen Kilos zu kämpfen haben, lauern während dieser Zeit besonders viele Gefahren. Hilfestellung leistet hier die gebürtige Uitikerin Sindy Dörgeloh. Sie verfasste ein Buch über die Fettverbrennung. Seit zwei Jahren lebt sie nach einigen simplen Regeln, die sie alle sieben Tage über Bord wirft. Am Jokertag nämlich darf sie essen, wonach ihr beliebt. So werden auch die kalorienreichen Weihnachtsfeiern nicht zum Frust.

Haben Sie bei sich zu Hause Weihnachtsguetzli?

Sindy Dörgeloh: Sicher. Mindestens ein Mal jährlich backe ich mit meiner Mutter Guetzli. In Sachen Fettverbrennung liegt dabei der Zeitpunkt im Fokus. Je nachdem, wie strikt ich mich an die Ernährungsregeln halte, die ich in meinem Buch umrissen habe, esse ich die Guetzli erst an einem sogenannten Jokertag oder schaue, dass ich erst an einem Jokertag backe.

In Ihrem Buch «Fett verbrennen – das Rezept» zeigen Sie einen möglichen Weg zu einer schlanken Figur auf. Stark vereinfacht sagen Sie, man solle an sechs Tagen Fleisch, Gemüse und Hülsenfrüchte essen und am siebten, dem Jokertag, darf man alles zu sich nehmen, worauf man nun eine Woche lang Lust hatte.

Genau. In der Adventszeit verhindert dieses Prinzip auch, dass man ständig Guetzli essen will. Isst man an einem Jokertag nämlich gleich zehn, fünfzehn oder noch mehr Zimtsterne oder Mailänderli, wird man die nächsten Tage nicht gleich wieder Lust darauf haben.

Nimmt man das verlorene Gewicht auf diese Weise nicht gleich wieder zu?

Nein. Beim Verzicht von Lebensmitteln, die den Blutzucker- und den Insulinspiegel nach oben treiben, verliert man Fett. Man sollte also wenig sogenannt weisse Kohlehydrate – beispielsweise Reis, Mehl, Mais und Zucker –, Milch und Früchte zu sich nehmen. Ernährt man sich aber die ganze Zeit nach dieser Regel, fährt die Verdauung ihre Aktivität herunter. Das heisst, der Körper gewöhnt sich an die Ernährung und es wird schwieriger, Gewicht zu verlieren. Die Jokertage, an denen man alles essen darf, dienen dazu, die Verdauung auf Trab und somit aktiv zu halten.

Wie kamen Sie auf diesen Trick?

Das Thema Ernährung interessiert mich schon sehr lange, weshalb ich mich nicht nur in viele Methoden eingelesen, sondern auch die eine oder andere ausprobiert habe. So lebte ich eine Weile vegan und vegetarisch. In Bodybuilder- und Fitnesskreisen, wo es primär um den Muskelaufbau geht, stiess ich auf dieses Jokertag- oder Cheatday-Prinzip. Besonders aus den USA gibt es hierzu viel Literatur, in die ich mich vertiefte. Seit nunmehr zwei Jahren lebe ich danach und fühle mich gut. Ich merkte schnell, dass mein Körper gut darauf reagiert – das ist aber natürlich etwas Individuelles.