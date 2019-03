Wurzelstöcke und Eiablageplätze aus Astriegeln, wie sie bereits etwas weiter südöstlich in Wettswil zu sehen sind, werden demnächst ebenso entstehen. In der Nachbarsgemeinde schmücken diese seit Mitte Februar die Ränder der Bahngleise in der Nähe des Sportplatzes Moos beim Wüeribach. Sieben bis zehn Wurzeln sind zu einem Haufen zusammengetürmt. Alle 50 Meter folgt ein weiterer, insgesamt sind es 12 Stück. Weiter nördlich beim Ruderalstandort, einem ehemaligen Installationsplatz der SBB, finden sich dann auch Eiablageplätze. Ganz fertig sind sie aber noch nicht. «Hinter die Riegeln aus Ästen und kleinen Baumstämmen kommt im Sommer eine dicke Schicht Schnittgut wie Gras, Schilf oder Laub», sagt Schwehr. Wichtig sei ein sonniger Standort, damit das Material gäre und verfaule. «Das Schnittgut wird schön warm. Dann herrschen ideale Bedingungen, damit die Reptilien in den Eiern gedeihen können. Die Kriechtiere brüten den Nachwuchs nämlich nicht selbst aus», erklärt Schwehr. Dieses Jahr können die Tiere aber noch nicht von den Eiablageplätzen profitieren. «Die Eidechsen und auch die Nattern legen im Mai und Juni ihre Eier. Dann ist das Schnittgut noch nicht bereit.»

In Birmensdorf wurden bereits Büsche getrimmt und Wälder ausgelichtet. Es fehlen aber noch einige Massnahmen. «Wir wollen Steinhaufen anlegen und auch Holzbretter entlang der Gleise verteilen. Die Reptilien können sich darunter verstecken und sicherer von einem Ort zum anderen gelangen», sagt Schwehr. Denn das Ziel des Projekts ist nicht nur, die Qualität der Lebensräume zu verbessern, sondern auch die Ausbreitung der Tiere zu ermöglichen. «Die bereitgestellten Strukturen sind ein Korridor, die den Reptilien das Wandern erleichtern.» Es sei wichtig, dass die Tiere nicht nur am selben Ort blieben. «Es geht darum, die genetische Vielfalt zu stärken. Das geht nur, wenn die Tiere wandern und auf andere Artgenossen treffen. Isolierte Populationen sterben langfristig aus.»

Ursprünglich wollten die Naturschützerinnen und Naturschützer das Projekt bis Ende 2019 beendet haben. Doch das sei ein zu sportlich gestecktes Ziel, so Schwehr. «Wir konnten bis jetzt 20 Prozent der Massnahmen umsetzen.» Es werde wohl Ende 2020, bis man alles erledigt habe. Die Verzögerung begründet der Uitiker durch den hohen administrativen Aufwand. «Wenn so viele verschiedene Organisationen und Unternehmen an einem Projekt beteiligt sind, dauert es einfach viel länger», sagt er. Nichtsdestotrotz freut sich Schwehr, dass das Projekt nun Formen annimmt und schon einiges realisiert werden konnte. «Es ist schön, dass nach den zahlreichen Sitzungen und Treffen nun endlich etwas Konkretes entsteht, das den Tieren zugutekommt.»

Inspiration für andere

So wie es aussieht, endet das Projektgebiet der Naturschützerinnen und Naturschützer nicht in Knonau, sondern wird bis nach Zug ausgedehnt. «An der Generalversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins des Kantons Zug berichte ich diese Woche von unserem Vorhaben», sagt Schwehr. Der Verein habe nämlich Interesse angemeldet, sich daran zu beteiligen. Für Schwehr wäre das der schönste Lohn für die vielen Stunden freiwilliger Arbeit: «Es wäre grossartig, wenn wir mit unserem Projekt auch in anderen Gebieten etwas bewirken und weitere Natur- und Vogelschutzvereine inspirieren.»