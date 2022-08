Weiningen Eben gelesen: Er liebt spannende Krimis in bekannter Umgebung Armin Hauser, Kunde der Bibliothek Weiningen, ist begeistert von «Die dunklen Wasser der Limmat» von Saskia Gauthier.

Gegen Ende werde die Geschichte immer dramatischer und intensiver, sodass man das Buch gar nicht mehr weglegen wolle, sagt Armin Hauser über «Die dunklen Wasser der Limmat». zvg

Armin Hauser ist Kunde der Gemeindebibliothek Weiningen. Seit gut einem Jahr ist er pensioniert, sodass er nun mehr Zeit hat, sich neben anderen Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel dem Tennis, dem Wandern oder dem Kochen auch vermehrt dem Lesen zu widmen. Am liebsten liest er Krimis, welche möglichst spannend und fesselnd sein sollten. Momentan liegt sein Schwerpunkt bei Schweizer Autorinnen und Autoren und Geschichten, welche in der Schweiz spielen.

Welches ist dein Lieblingsbuch?

Armin Hauser: Ich habe eigentlich kein Lieblingsbuch. Aber ich lese zurzeit liebend gerne Romane, welche in bekannter Umgebung spielen. Dabei kann ich im Speziellen die «Gommer»-Trilogie von Kaspar Wolfensberger mit den Büchern «Sommer», «Herbst» und «Winter» empfehlen. Sie spielt im Goms und handelt von den Kriminalfällen des liebenswerten Ex-Polizisten «Kauz». Immer lesenswert sind auch die spannenden Krimis von Silvia Götschi wie zum Beispiel «Etzelpass», «Lauerzersee» oder «Einsiedeln». Meine soeben beendete und im Bündnerland gelesene Ferienlektüre ist der Krimi «Die dunklen Wasser der Limmat» von Saskia Gauthier.

Worum geht es in dem Buch?

Es ist die Geschichte der jungen und unerfahrenen Assistenz­ärztin Lisa Klee von der Rechtsmedizin Zürich. Sie vermutet hinter einem offenkundigen Selbstmord ein Tötungsdelikt. Da sie bei weiteren Obduktionen von Suiziden wieder auf ­Ungereimtheiten stösst, macht sie sich zum Gespött bei Kollegen und Ermittlungsbehörden. Aber sie kommt einem verborgenen Geheimnis auf die Spur. Ihre Feststellungen werden jedoch von niemandem ernst genommen und es bleibt ihr nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln. Sie bringt sich damit selbst in tödliche Gefahr, da sich herausstellt, dass der Täter aus dem Umfeld der Rechtsmedizin und somit aus ihrem Kollegenkreis stammen muss. Gegen Ende nimmt die Geschichte einen immer dramatischeren Verlauf, sodass man das Buch bis zum Schluss nicht mehr aus den schweissgebadeten Fingern legen kann. Speziell ist an der ganzen Geschichte, dass die ­Autorin als Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin Aargau arbeitet.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

All jenen, welche zum Beispiel als Ferienlektüre ein spannendes und leicht zu lesendes Buch suchen, bei dem man sich ohne viele Gedanken entspannen kann.

Buchtipp: Saskia Gauthier: Die dunklen Wasser der Limmat Gmeiner-Verlag, 2022.

* Michèle Hänseler ist die Leiterin der Bibliothek Weiningen.