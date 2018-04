An der Spitze der Rechnungsprüfungskommission (RPK) ändert sich nichts: Der amtierende Präsident und einzige Bisherige, der wieder antrat, erhielt 525 von 601 gültigen Stimmen und wurde damit souverän bestätigt. Auch für die Wahl in die RPK lag Zimmermann mit 592 Stimmen klar in Front. Dahinter folgten die FDPler Pascal Stöckle (558) und Christian Fitz (549). Deutlich abgeschlagen, aber ebenfalls gewählt wurden Rainer Stüssi (SVP, 389) und Urs Attinger (parteilos, 388). Antje Horvath (parteilos, 348) verfehlte den Einzug in die RPK, obwohl sie das absolute Mehr von 292 Stimmen erreichte.