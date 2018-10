«Du hast wohl einen an der Waffel!», schrie ein Zuschauer einem der Schiedsrichter zu. Der Unparteiische hatte kurz vor Ablauf der 60 Minuten in der Partie zwischen Urdorf und Engelberg-Titlis eine Strafe gegen Samuel Kuoni gepfiffen – wegen Beinstellens des Urdorfer Stürmers. Ein hartes Verdikt, da Kuonis Gegenspieler nicht mal hinfiel und Kuoni sich keinen Vorteil schaffen konnte. Die Schiedsrichter liessen sich aber vom Protest nicht beirren – die anschliessende Verlängerung mussten die Limmattaler in Unterzahl in Angriff nehmen.

Dass es überhaupt zu einer solchen kam, hatte sich zu Beginn des dritten Drittels noch nicht abgezeichnet. Die Urdorfer führten mit 2:0 dank zweier Tore von Philip Hensler. Dieser hatte im zweiten Abschnitt innert zwei Minuten im Powerplay doppelt getroffen – zuerst mit einem Sonntagsschuss von der blauen Linie, dann nach einem Pass von Sebastian Hauser.

Doch dann geriet Hensler mit Sven Krummenacher aneinander und löste damit eine kurze Massenkeilerei aus, an deren Ende Hensler eine Matchstrafe kassierte. Hensler war also nicht mehr dabei, und die Urdorfer verloren nach und nach die Kontrolle über das Spiel. Zum Ende des zweiten Drittels mussten sie sich gleich mit zwei Mann weniger gegen die immer stärker werdenden Gäste wehren, ebenso nach zwei gespielten Minuten im letzten Drittel, als mit Silvan Schwender und Jann Schmid zwei Limmattaler innerhalb von einer halben Minute auf die Strafbank mussten. «Das sind Strafen, die man nach der neuen Regel geben kann, aber nicht muss», sagte Urdorf-Trainer André Wismer, der mit den vielen Strafminuten gegen sein Team haderte: «Mit einigen Strafen, die gegen uns wegen Beinstellens ausgesprochen wurden, bin ich nicht einverstanden.»



Ausgleich und Verlängerung

Seis drum: Die zweite doppelte Unterzahl überstand Wismers Team nicht unbeschadet. Jan Krummenacher traf nach einer Minute für die Gäste zum 1:2. Kurz vor Ablauf der zweiten Strafe wäre Andri Zala dann fast ein Shorthander gelungen, als er aufs leere Tor der Gäste schoss, doch ein Verteidiger konnte die Scheibe noch vor der Linie stoppen. Knapp fünf Minuten vor Ablauf des dritten Drittels musste dann Urdorfs Sandro Fischer auf die Strafbank, eine Minute später erwischte es Reto Schmid. Wieder doppelte Unterzahl für die Limmattaler, wieder ein Gegentor: Manuel Kessler schoss für Engelberg-Titlis etwas mehr als drei Minuten vor dem Ende der Partie das 2:2.

Damit hatten die Urdorfer in dieser Partie, die sie in der ersten Hälfte dominiert hatten, noch den Ausgleich und die Verlängerung hinnehmen müssen.

Im Zusatzdrittel gerieten die «Stiere» wegen der erwähnten Strafe gegen Kuoni unter Druck und konnten von Glück reden, dass die Gäste fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Eine halbe Minute vor Schluss kassierten sie dann noch eine weitere Strafe nach einem Haken von Louis Leimgruber, doch Engelberg-Titlis vermochte daraus kein Kapital zu schlagen – es kam zum Penaltyschiessen.



Im Shootout ohne Chance

In diesem standen die «Stiere» von Anfang an auf verlorenem Posten. Reto Schmid und Captain Patrick Stach scheiterten am Engelberg-Titlis-Torhüter Tobias Mathis, während Silvan Bernasconi und Yannick Ambauen für die Gäste trafen. Etwas Hoffnung keimte auf, als Silvan Schwender seinen Penalty verwandelte und Urdorf-Goalie Florian Wassmer gegen Severin Christen hielt. Doch dann scheiterte Jann Schmid, Wassmer hielt die «Stiere» mit seiner Parade gegen Yves Danioth im Spiel, bis Sandro Fischer mit seinem Fehlschuss die Niederlage der Urdorfer besiegelte.



«Tobias Mathis war sackstark», sagte Wismer, «er hat einige Big Saves gezeigt.» Auch wegen Mathis mussten die Limmattaler nach dem 6:4-Auftaktsieg auswärts gegen Thalwil ausgerechnet im ersten Heimspiel ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Unterschätzt Wismers Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit ja abgestiegen ist, die Teams in der 3. Liga womöglich? «Ich kenne die Mannschaften in dieser Liga nicht gut», sagte Wismer, «aber Fakt ist, dass auch in der 3. Liga gutes Hockey gezeigt wird.»



Daher ist der direkte Wiederaufstieg für den Urdorf-Coach kein Thema. «Wir haben mit Silvan Schwender, Glenn-Louis Schwarzenbach und Louis Leimgruber gleich drei sehr junge Spieler im Kader», sagte er, «wir befinden uns im Aufbau.» Sein Ziel sei es, unter die ersten Drei zu kommen. Daran hat sich auch nach der ersten Niederlage nichts geändert.