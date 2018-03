Wie die Buslinien im Limmattal ab 2022 verkehren könnten, sorgte in den vergangenen Wochen für einige Aufregung. Neben zahlreichen Leserbriefen trafen im Schlieremer Parlament auch Vorstösse von den Grünen und der GLP ein, in denen die künftige Linienführung thematisiert wurde. Mit der voraussichtlichen Inbetriebnahme der Limmattalbahn zwischen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach müssen auch die Buslinien angepasst werden. In ihrem Magazin «Im Takt» zeigten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), wie dies aussehen könnte. Eine Massnahme, die besonders hohe Wellen schlug, war die beabsichtigte Streichung der Buslinien 304 (von Dietikon via rechtes Limmattal nach Altstetten), 308 (von Altstetten via Ober- und Unterengstringen nach Schlieren und Urdorf) und 311 (zwischen Urdorf Weihermatt und Dietikon).

Kathrin Bürgis-Witzig forderte die Einwohner des rechten Limmattals in einem Leserbrief zur Gegenwehr auf. Denn sie würden benachteiligt. So müssten Buspassagiere aus Oetwil, Geroldswil und Weiningen, die ins Frankental fahren wollen, künftig in Unterengstringen umsteigen – und dies bei Kälte und Nässe, wie sie schreibt. Der Schlieremer Gemeinderat Dominik Ritzmann (Grüne) sorgte sich derweil um die Anbindung des Spitalquartiers, die mit der Linie 302 nicht mehr ausreichend gewährleistet sei. In einer kleinen Anfrage richtete er Fragen bezüglich des öV-Konzepts der Stadt Schlieren an den Stadtrat.