Geburtsdatum: 7. Juni 1983

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Unternehmer (Ah-Hua AG und Lumina Swiss GmbH)

1. In den letzten Jahren ist der Steuerfuss gestiegen. Was muss gemacht werden, damit das nicht so weiter geht?

Den Steuerfuss konnte die Gemeinde Unterengstringen im letzten Jahr halten. Es wurde sogar prognostiziert, dass der Steuerfuss zeitnah gesenkt werden könnte. Dies gilt es umzusetzen, im Minimum den Steuerfuss weiterhin zu halten. Aus diesem Grund ist es für das Wohl der Gemeinde von hoher Bedeutung, dass das Finanzressort nach den Wahlen im gleichen Stil mit gleicher Qualität fortgeführt werden kann.

2. Wo sehen Sie in den nächsten vier Jahren den grössten Handlungsbedarf?

Der Gemeinde Unterengstringen geht es gut. Diesen Zustand und diese Lebensqualität müssen wir in erster Linie beibehalten und weiter ausbauen. Jedoch habe ich in letzter Zeit bemerkt, dass leider das Littering auch in Unterengstringen angekommen ist. Hier müssen wir mit gezielten Massnahmen vorgehen und das Problem bei uns noch in der frühen Phase eindämmen.

3. In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen?

Gehen wir davon aus, dass ich bei den Wahlen als Gemeinderat gewählt und bestätigt werde, so werde ich selbstverständlich als erstes meinen Fokus auf Themen des an mich übertragenen Ressorts setzen. Als Familienvater zweier Töchter liegt es mir aber besonders am Herzen, dass die Gemeinde Unterengstringen ihren jüngsten Bürgerinnen und Bürger eine gute Schule zur Verfügung stellt.

Urs Muntwyler, FDP, neu