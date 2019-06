«Es gab sehr viele Hürden auf meinem Weg an die Spitze», sagte Ex-Skirennfahrerin Dominique Gisin. In ihrem Referat gestern am 20. Forum Wirtschaftsstandort Limmattal der Limmattaler Zeitung im Hotel Geroldswil liess Gisin die rund 140 erschienenen Gäste an ihrer Erfolgsgeschichte teilhaben. Trotz zahlreicher Rückschläge und Verletzungen gewann die 34-Jährige 2014 an den Olympischen Winterspielen in Sochi zeitgleich mit der Slowenin Tina Maze die Goldmedaille in der Königsdisziplin Abfahrt. Gisin verfolgte ihr Ziel mit Beharrlichkeit und Mut.

Diesen Themen widmete sich die Jubiläumsausgabe des Anlasses. Unter dem Motto «Courage und Unternehmerlust» diskutierte die Referentin im Anschluss mit der Zürcher Regierungspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), dem Limmattaler Unternehmer und Inhaber der Pestalozzi-Gruppe Matthias Pestalozzi sowie dem Verleger und Präsidenten des Verwaltungsrats der CH Media Holding AG Peter Wanner. Moderiert wurde das Podium von Rolf Cavalli, Leiter Online Publishing bei CH Media und Chefredaktor der Aargauer Zeitung.

Angst vor dem Versagen

Als Erfolgsbeispiel galt nicht nur Gisins Werdegang, sondern auch das Familienunternehmen Pestalozzi aus Dietikon. Inhaber Matthias Pestalozzi führt die Firma seit 2014 in neunter Generation. «Hatten Sie nie Angst vor dem Versagen? Dass Sie etwa ein so traditionsreiches Unternehmen zerstören könnten», wollte Cavalli von Pestalozzi wissen. Dieser verneinte. «Dem Entscheid, die Firma zu übernehmen, sind viele Überlegungen und Abwägungen vorausgegangen. In diesem Augenblick überwog die Zuversicht», sagte Pestalozzi.

Der innere Antrieb und der Glaube, dass es gut komme, seien wichtig. «Mut ist der Kern des Unternehmertums», sagte Pestalozzi. Noch mehr Mut als die Übernahme des Familienunternehmens kostete ihn aber etwas ganz anderes. Im Alter von 21 Jahren wurde er zum ersten Mal Vater. «Die Entscheidung, sehr jung eine Familie zu gründen, war im Nachhinein etwas sehr Mutiges. Meine Frau und ich hatten gerade das Studium begonnen. Doch wir sagten uns, wir schaffen das», sagte der diplomierte Physiker und Vater von vier Kindern.