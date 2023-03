Am frühen Sonntagmorgen wurde der Kantonspolizei Zürich in Dietikon gemeldet, dass sich in Dietikon eine reglose Frau befinde. Die Notärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Am Sonntagmittag hat die Polizei eine tatverdächtige in Würenlos im Kanton Aargau festgenommen, die im Zusammenhang mit der toten Frau steht.