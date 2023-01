Dietikon/Urdorf Sie hob von Urdorf aus ab und flog durch die ganze Welt Am Dienstagabend stellte die erste Schweizer Linienpilotin Regula Eichenberger im Dietiker Stadtkeller ihre Autobiografie «Über den Wolken» vor.

Da sie die erste Schweizer Linienpilotin war, hat es einige Zeit ­gedauert, bis Regula Eichenbergers Arbeitskollegen sie akzeptiert haben. Boubacar Sarr

«Kurze Frage, versteht man Regula oder soll sie das Mikrofon lieber abziehen? Weil laut reden kann sie», sagte Moderator Thomas Frischknecht, worauf Gelächter zu hören war. Die Stimmung im Dietiker Stadtkeller war fröhlich am Dienstagabend. Regula Eichenberger, die erste Schweizer Linienpilotin, stellte bei der von der Buchhandlung Scriptum veranstalteten Lesung ihre Autobiografie «Über den Wolken» vor. Moderiert wurde der Abend von Frischknecht, ihrem ehemaligen Chef bei der Belair-Fluggesellschaft.

Weil das Mikrofon wie verrückt hallte, einigten sich alle Anwesenden darauf, auf Technologie zu verzichten und stattdessen die eigenen Stimmbänder zu trainieren. Die Lesung wurde wie ein Interview abgehalten. Dabei erzählte Eichenberger viele spannende oder lustige Anekdoten aus ihrem Leben.

Aufgewachsen ist sie in Urdorf in einem Quartier mit Einfamilienhäusern. «Damals war Urdorf noch klein mit etwa vier- bis fünftausend Einwohnern», sagte sie. Das Fliegen habe schon immer dazugehört, antwortete Eichenberger auf die Frage, wie sie überhaupt dazu kam. Sie erzählte von ihren Anfängen beim damals neu entstandenen Flugplatz in Buttwil AG und wie ihr Vater, Fliegerlegende Werner Eichenberger, sie unterstützte. Verantwortlich für den Flugplatzbau waren ihr Vater und dessen Bruder. Sie brauchten damals einen neuen Flugplatz, weil derjenige in Spreitenbach dem Rangierbahnhof Limmattal weichen musste.

Danach erzählte Eichenberger von ihrer Begegnung mit dem Piloten und Crossair-Gründer Moritz Suter, der zu einem der wichtigsten Mentoren in ihrem Leben wurde, auch wenn sie sich nicht immer gut mit ihm verstand. Eichenberger redete auch über teils schwierigere Zeiten im männlichen Arbeitsumfeld. Sie erzählte von ihrer lehrreichen Zeit bei der Crossair, wo sie als Pilotin nicht sofort von ihren männlichen Arbeitskollegen akzeptiert worden sei. Als erste Linienpilotin habe sie damals grosse Aufmerksamkeit von den Medien erhalten. Dies habe sie jedoch nicht verstanden, weil das Geschlecht für sie nie eine grosse Rolle gespielt habe.

Ihr Karriereflug hatte einige Turbulenzen, die Eichenberger jedoch bewältigen konnte

Als Eichenberger dann zur TEA-Fluggesellschaft wechselte, habe sie für einige Zeit Schwierigkeiten mit einem Co-Piloten gehabt. Dieser habe die meiste Zeit nur gegessen, sagte sie. Dennoch bezeichnete sie ihre Zeit bei der belgischen Airline als die Beste in ihrer Karriere. «Nicht, weil sie am besten bezahlt haben oder die besten Flieger hatten, sondern weil wir unheimlich viel machen konnten», sagte die Ex-Pilotin.

Danach erzählte Eichenberger von ihrer Zeit bei Balair, wo sie sich in den Boeing 767 Flieger verliebt habe, aber auch 2001 beim Grounding dieser Fluggesellschaft ihren Job verloren hatte. Aus Balair ging dann die neue Airline Belair hervor, die 2009 von Air Berlin übernommen wurde. Eichenberger erinnerte sich, wie sie als 55-Jährige nochmals zu einem moderneren Flugzeug wechseln und die Steuerung neu erlernen musste.

An ihrem linken Arm trägt Regula Eichenberger die Uhr ihres Mannes, der vor einem Jahr verstarb. Boubacar Sarr

Nebst ihren Lesungen reist die pensionierte Pilotin gerne mit Freunden umher und ist eine leidenschaftliche Golfspielerin, wie sie auf der Bühne erzählte. Diese zwei Aktivitäten machte sie sehr gerne mit ihrem Ehemann, bevor dieser vor einem Jahr verstarb. «Die Uhr, die ich trage, ist von ihm», sagte sie.

Eichenberger erzählte ihre Geschichten mit einer fröhlichen sowie humorvollen Art und brachte immer wieder Witze ein, die sehr gut im Publikum ankamen. «Ein weiteres Buch werde ich aber nicht schreiben», sagte sie und erntete Lacher. Ursprünglich habe sie auch «Über den Wolken» nicht schreiben wollen. Einerseits habe sie aber Thomas Frischknecht dazu motiviert, andererseits auch das Ableben ihres Vaters, der «viele Bücher hatte und ein sehr guter Geschichtenerzähler war».

Eichenbergers Auftritt im Stadtkeller bekam sehr positive Rückmeldungen. «Ich fand die Lesung sehr gut», sagte Erna Mauler aus Dietikon. Nach der Lesung ging es vom Stadtkeller zu einem Apéro gegenüber in die Buchhandlung Scriptum, wo die Besucherinnen und Besucher sich Eichenbergers Biografie kaufen und direkt von ihr signieren lassen konnten.