Dietikon/Urdorf Rollerfahrer (74) verletzt sich bei Unfall auf A3 schwer – Kantonspolizei sucht Zeugen Ein 74-jähriger Rollerfahrer wurde schwer verletzt, als er nahe der Einfahrt Urdorf-Nord mit einem Auto kollidierte.

Der Rollerfahrer musste durch den «Limmi»-Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. zvg

Am Sonntagabend ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der A3 bei Dietikon schwer verletzt worden. Kurz nach 22 Uhr kam es im Bereich der Einfahrt Urdorf-Nord in Fahrtrichtung Basel zu einer Kollision eines 74-jährigen Rollerfahrers mit einem Personenwagen. Der Rollerfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Er musste mit dem Rettungsdienst des Spitals Limmattal in ein Spital transportiert werden. Die Unfallursache ist unklar und wird durch die Kantonspolizei untersucht. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

«Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Fahrt des Rollerfahrers, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Urdorf, Telefon 058 648 66 90, in Verbindung zu setzen»,

schreibt die Kantonspolizei in ihrem Zeugenaufruf.