Dietikon/Urdorf Regierungsrat spricht 5,5 Millionen Franken für die Bernstrasse Das in Mitleidenschaft gezogene Teilstück der Kantonsstrasse zwischen Autobahnanschluss und Bremgartnerstrasse soll umfassend saniert werden.

Die Bernstrasse führt vom Autobahnanschluss in Urdorf nach Dietikon und Bergdietikon. Bild: Florian Schmitz

Die Bernstrasse ist zwischen der Kreuzung mit der Bremgartnerstrasse in Dietikon und dem Autobahnanschluss Urdorf Nord in einem schlechten Zustand. Um den 1,3 Kilometer langen Abschnitt der Kantonsstrasse, auf dem täglich über 21'000 Fahrzeuge verkehren, umfassend zu sanieren, hat der Zürcher Regierungsrat 5,5 Millionen Franken bewilligt, wie er am Donnerstag mitteilt.

Die Bauarbeiten sollen Anfang Mai beginnen und bis Oktober 2023 dauern. Während der Bauarbeiten werde der Verkehr im Innerortsbereich mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den jeweiligen Baubereich geführt, heisst es weiter in der Mitteilung. Ausserorts könne weiter im Gegenverkehr gefahren werden. Nur für den Einbau des Deckbelags wird dann an einem Wochenende eine Vollsperrung notwendig. Aktuell ist dies im Mai 2024 geplant.

Die Fahrbahn der Bernstrasse weist auf dem betroffenen Teilstück Spurrinnen und Risse auf und auch die unteren Belagsschichten seien teilweise beschädigt. Neben dem Ersatz der beschädigten Beläge und Randabschlüsse werden laut Mitteilung auch die Strassenbeleuchtung erneuert und eine neue Verkehrsmessstelle installiert. Ebenso wird die Strassenentwässerung den neuesten Vorschriften der Störfallvorsorge angepasst. (flo)