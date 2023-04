Dietikon/Urdorf Nur noch 60 km/h auf der Bernstrasse – und im Sommer steht ein Verkehrschaos bevor Der Kanton saniert von 2. Mai bis Ende Oktober die Bernstrasse zwischen Dietikon und Urdorf. Zuerst gibt es nur eine Temporeduktion. Und ab Mitte Juli ist die Strasse nur noch einspurig befahrbar.

Die nächste grosse Baustelle an einer Limmattaler Verkehrsschlagader steht an. Themenbild: Andrea Zahler

Achtung, Baustelle! Das gilt ab 2. Mai wiederum an der Bernstrasse in Dietikon und Urdorf, konkret im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Bremgartnerstrasse in Dietikon und der Blächenstrasse in Urdorf (kurz vor der ersten Autobahneinfahrt, wenn man von Dietikon her kommt).

Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, erneuert es im genannten Abschnitt die Strassenbeläge, die Entwässerungsleitungen und die öffentliche Beleuchtung. Zudem werden die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) gleichzeitig ihr Leitungsnetz erneuern. Die Bauarbeiten starten wie erwähnt nächsten Dienstag. Voraussichtlich werden sie bis Ende Oktober 2023 dauern.

Ausserorts gilt neu ein Tempolimit von 60 statt 80 km/h

Das hat Folgen für die vielen Verkehrsteilnehmer, die jeden Tag die Bernstrasse rauf- und runterfahren. «Bis Mitte Juli kann der motorisierte Verkehr auf der Bernstrasse zweispurig zirkulieren, jedoch wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert», teilt das Tiefbauamt mit. Diese Aussage bezieht sich auf den Ausserortsbereich, wo aktuell 80 km/h gelten.

Von Mitte Juli bis Ende September wird das Verkehrsleid grösser. Dann «wird der motorisierte Verkehr einspurig mit einer Lichtsignalanlage durch den jeweiligen Baubereich ­geführt». Das Tiefbauamt sieht zudem vor, zusätzlich eine ­Umleitung durch Dietikon via Bremgartnerstrasse, Schöneggstrasse, Schäflibachstrasse, Zürcherstrasse und Schönenwerdkreuzung einzurichten.

Zudem wird es von Mitte Juli bis Ende September verboten sein, von der Bremgartnerstrasse her kommend nach links in die Bernstrasse Richtung Urdorf einzubiegen. Nur das Rechtsabbiegen in Richtung Reppischhof und Mutschellen wird möglich sein.

Velofahrer und Fussgänger werden während der gesamten Bauzeit von Mai bis Oktober umgeleitet. Hinzu kommen weitere kleinere Einschränkungen.

Deckbelagseinbau erfolgt 2024

Der neue Deckbelag wird erst im Frühling 2024 eingebaut. Dann kommt es erneut zu Sperrungen.