Dietikon/Urdorf Ab Mittwoch wird eine Spur auf der Bernstrasse gesperrt Bis Ende Oktober wird die Bernstrasse in Dietikon und Urdorf erneuert. So lange regelt ein Rotlicht den einspurigen Verkehr im Baubereich.

Bald beginnt die intensive Baustellenphase auf der Bernstrasse. Themenbild: Kenneth Nars

Zurzeit wird die Bernstrasse in Urdorf und Dietikon auf einem 1,3 Kilometer langen Teilstück umfassend instand gesetzt. Seit Anfang Mai laufen die Bauarbeiten zwischen der Kreuzung mit der Bremgartnerstrasse in Dietikon und der Blächenstrasse in Urdorf (kurz vor der ersten Autobahneinfahrt, wenn man von Dietikon her kommt). Seither darf man ausserorts nur noch 60 statt 80 km/h schnell fahren.

Bisher konnte der Verkehr zweispurig durch den Baubereich fahren. Ab kommendem Mittwoch bleibt aber im Baubereich jeweils eine Spur gesperrt und der Verkehr wird einspurig mit einem Rotlicht geführt. Zudem gilt während dieser Zeit ein Linksabbiegeverbot von der Bremgartnerstrasse in die Bernstrasse. Die Einschränkungen dauern bis Ende Oktober an. Falls es für die Anwohnenden zu temporären kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen sollte, werde die Bauleitung Direktbetroffene rechtzeitig informieren, teilt das Tiefbauamt des Kantons Zürich mit. Wie schon seit Anfang Mai wird der Fuss- und Veloverkehr weiterhin umgeleitet bis Ende Oktober.

Für das gesamte Bauprojekt hatte der Regierungsrat im Februar 2023 5,5 Millionen Franken bewilligt. Nebst den Strassenbelägen werden die Entwässerungsleitungen und die öffentliche Beleuchtung erneuert. Auch eine neue Verkehrsmessstelle wird installiert. Gleichzeitig erweitern die EKZ ihr Leitungsnetz. Abgeschlossen werden die Bauarbeiten mit dem Einbau des Deckbelags, der für Frühling 2024 geplant ist.