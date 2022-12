Dietikon/Schafisheim Coop zieht aus der Silbern weg in den Aargau – nun wird die Sache konkret Das Unternehmen hat sein Land an die Limeco verkauft. Nun liegt das dicke Baugesuch für den neuen Standort auf.

Die Coop-Verteilzentrale im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern mit dem Kamin der Kehrichtverbrennungsanlage der Limeco im Hintergrund. Sandra Ardizzone / Archiv

Ab in den Nachbarkanton. So lässt sich der Plan zusammenfassen. Coop will per 2026 seine Verteilzentrale in der Dietiker Silbern ersetzen – durch einen Neubau in Schafisheim AG (zwischen Lenzburg und Aarau). Das entsprechende Baugesuch füllt fünf Bundesordner und liegt derzeit auf der Schafisheimer Gemeindeverwaltung auf. Die Kosten: 62 Millionen Franken.

Das berichtete die «Aargauer Zeitung» am Freitag. Läuft alles nach dem Gusto von Coop, starten die Bauarbeiten im Herbst 2023. Geplante Betriebsaufnahme ist 2026. Die neue Verteilzentrale wäre dann für die Bereiche «Pronto» und «Aktionen» zuständig, die heute von Dietikon aus betreut werden. Der Umzug nach Schafisheim leuchtet ein. Denn dort befindet sich ein riesiges Coop-Verteilzentrum für die Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich. Der nun geplante Neubau in Schafisheim soll an das bestehende Verteilzentrum angebaut werden.

Auf diesem Bild ist das grosse Coop-Verteilzentrum in Schafisheim AG zu sehen. Mathias Förster

Dem Limmattal kommt der Wegzug von Coop gewissermassen gelegen. Nach einer Volksabstimmung im Juni 2018 kaufte die Limeco – diese betreibt die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Dietikon – das Coop-Areal für rund 90 Millionen Franken. Es befindet sich gleich neben der KVA. Über den Kauf stimmten damals die Trägergemeinden der Limeco ab, also Schlieren, Urdorf und Dietikon sowie Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil. Die Limeco sicherte sich das Areal, um Platz für den Bau einer neuen KVA zu haben, da die heutige in den 2030er-Jahren ihr Betriebsende erreichen wird.

Muss eine neue KVA bauen: Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi. Alex Spichale / Archiv

Die Silbern Dietikon ist ein Paradies für Coop-Kinder

Auch nach dem Wegzug der Coop-Verteilzentrale aus der Silbern bleibt das grösste Dietiker Wirtschaftsgebiet ein wichtiger Standort für Coop. Denn in der Silbern befindet sich auch ein Coop-Mega­store mit Coop-Restaurant, Coop-Vitality-Apotheke und Coop-Kiosk. Unweit vom Megastore sind zudem weitere Angebote der Coop-Gruppe zu finden, insbesondere eine Coop-Pronto-Tankstelle und ein Jumbo (vormals Coop Bau und Hobby) sowie eine Fust-Filiale. Und vis-à-vis des Coop-Areals, das nun der Limeco gehört, befindet sich die Firma Prodega, sie ist ebenfalls Teil der Coop-Gruppe.

Coop hat 2022 mehrmals Ja zum Standort Silbern gesagt. So wurde diesen Herbst bekannt, dass Coop seinen Megastore für 2,5 Millionen Franken erneuern will – und beim Coop Pronto sollen 2,1 Millionen Franken investiert werden, unter anderem für die Eröffnung einer Wasserstofftankstelle. (deg/ewa/nro)