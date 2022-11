Dietikon/Geroldswil Nach Tod von Maurer-Lehrling: Angeklagte Portugiesen wollen sich an nichts mehr erinnern – nur der Kosovare steht zu seiner Schuld Zwei Portugiesen und ein Kosovare sind angeklagt, weil ein 15-jähriger Lehrling auf einer Baustelle in Dietikon verstorben ist. Das Urteil folgt nächste Woche.

Ein Baustellenunfall am 5. Dezember 2019 in Dietikon kostete den Geroldswiler Teenager Yves Radakovits das Leben. Das Foto stammt aus dem Wohnzimmer seiner Familie. zvg

Nur zwei Aussagen brachte der 22-jährige Portugiese über seine Lippen: «Não recordo-me» und «não vou responder». Will heissen: «Ich erinnere mich nicht» und «ich werde nicht antworten». Und so war die Befragung des kräftigen und grossen Bauarbeiters mit Bauchansatz schnell zu Ende. In grauen Trainerhosen und schwarzem T-Shirt war er vor dem Dietiker Einzelrichter Lukas Kistler erschienen.

Bei der Bezirksgerichtsverhandlung am Dienstag ging es um den Tod eines 15-jährigen Lehrlings aus Geroldswil. Tonnenschwere Betonplatten fielen am 5. Dezember 2019 auf Yves Radakovits und löschten sein Leben aus – nur weil andere zu faul waren, die Betonplatten richtig zu sichern.

Wegen dieses Tods auf der Baustelle an der Alemannenstrasse 3/5 in Dietikon hat die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat zwei Portugiesen und einen Kosovaren wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Fragen über Fragen, aber keine Antworten

Zuerst wurde der 22-jährige portugiesische Hilfsarbeiter befragt. Hat er die Leiter an die Betonwandelemente gestellt, die nachher wie Dominosteine umfielen? Erinnert er sich überhaupt daran, dass die Betonwandelemente dort standen? Arbeitet er weiterhin temporär? Auf all diese und weitere Fragen vom Richter antwortete er immer nur, dass er sich nicht erinnere und dass er keine Aussagen machen wolle.

Maschinenbauführer beteuert seine Unschuld

Auch der zweite angeklagte Portugiese, ein 36-jähriger Maschinenbauführer, wollte keine Aussagen machen. Das stellte er gleich eingangs seiner Befragung klar. «Bei allem Respekt: Ich werde heute keine Aussage machen. Diese Tragödie, dieser Unfall, ist schon lange her. Ich erinnere mich nicht so gut an den Vorfall. Ich habe keinen Fehler gemacht und bin unschuldig», gab er zu Protokoll. Der Richter stellte eine Frage nach der anderen, ohne Erfolg.

Der dritte Angeklagte, ein inzwischen pensionierter 70-jähriger Kosovare, der auf der Baustelle als Kranführer und Polier im Einsatz war, zeigte sich nicht ganz so schweigsam.

«Ich akzeptiere die Anklage, so wie sie geschrieben ist. Es tut mir sehr leid für die Familie Radakovits, die ihren Sohn verloren hat. Weitere Ausführungen möchte ich keine machen»,

sagte der Kosovare zu Beginn der Befragung mit brüchiger Stimme. Aus der Opferfamilie, die in der Zuschauerreihe des Gerichtssaals Platz genommen hatte, war ein Schluchzen zu hören. Es flossen Tränen. Detailliertere Fragen des Richters wollte der Kosovare nicht beantworten.

Die Verhandlung, die am Dienstag um 8.30 Uhr begonnen hatte, wurde dann bereits kurz nach 9.30 Uhr für eine Pause unterbrochen, da die drei Befragungen bereits durch waren. Um 10 Uhr endete die Pause. Nach dieser laufen die Plädoyers der Verteidiger und der Staatsanwaltschaft. Letztere fordert für alle drei Beschuldigten eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Für alle drei ist eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten vorgesehen. Ins Gefängnis müssen sie also alle drei voraussichtlich nicht, weil nur eine bedingte Strafe beantragt ist.

Nach den Plädoyers wird sich das Gericht zur Beratung des Urteils zurückziehen. Verkündet werden soll es am Donnerstag, 10. November.