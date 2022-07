Dietikon/Geroldswil Expansion geht weiter – Metzgerei Hildebrand verkauft ihr Fleisch bald auch im rechten Limmattal Die Dietiker Metzgerei Hildebrand expandiert nach Geroldswil.

Othmar Gut ist das Gesicht der Metzgerei Hildebrand. Diese eröffnet nun zum zweiten Mal innert vier Jahren eine weitere Filiale. Archivbild: Ruedi Burkart

Die Dietiker Metzgerei Hildebrand, die seit 2018 auch in Berikon eine Filiale betreibt, wagt den Schritt ins rechte Limmattal. Am 29. Juli eröffnet sie in Geroldswil an der Poststrasse 2 einen dritten Standort. Dies teilte das Traditionsunternehmen mit.

Die neue Filiale der Metzgerei Hildebrand in ­Geroldswil wird jeweils von Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr ­geöffnet sein. Samstags hat das Geschäft durchgehend von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Am Sonntag und Montag wird die neue Metzgerei-Filiale jeweils geschlossen sein.

Übrigens: Vom 11. bis 25. Juli haben die Filialen in Dietikon und Berikon Betriebs­ferien.