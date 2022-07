Dietikon Zuerst eine E-Ladestation, jetzt eine klimaneutrale Heizung: Die Tankstelle im Reppischhof rüstet auf Die Ölheizung hat ihr Lebensende erreicht und muss ersetzt werden. Die Migrol AG schlägt jetzt neue Wege ein.

Auf dem Flachdach ist das Bauvorhaben bereits ausgesteckt. Bald wird dort eine Wärmepumpe stehen. Sharleen Wüest

Auf die E-Ladestation folgt eine klimaneutrale Heizung – bei der Tankstelle der Migrol AG im Reppischhof in Dietikon ist Veränderung angesagt. Zurzeit liegt ein Baugesuch für den Ersatz der Heizung im Bauamt in Dietikon auf.

Bisher wurde das Gebäude mit einer Ölheizung warm gehalten, wie Migrol-Sprecherin Mirjam Fuchs auf Anfrage bestätigt. Sie schreibt:

«Der Ersatz war notwendig, da das alte System am Ende seiner Lebensdauer angelangt war und nicht mehr repariert werden konnte.»

Dass das Erdöl-Unternehmen nicht erneut auf eine Ölheizung, sondern eine Luft-Wasser-Wärmepumpe setzt, hat mehrere Gründe.

Das Unternehmen setze sich täglich für den Umweltschutz ein. Fuchs verweist auf die Kürung der Migros zur nachhaltigsten Detailhändlerin der Welt im Jahr 2019. Aber auch wenn das Unternehmen bei der altbekannten Heizmethode hätte bleiben wollen, hätte es zeitlich knapp werden können.

Öl- und Gasheizungen verursachen 40 Prozent der CO 2 -Emissionen

Der Grund: das geänderte Energiegesetz des Kantons Zürich, welches vergangenen November an der Urne angenommen wurde und am 1. September 2022 in Kraft tritt. Neu müssen Öl- und Gasheizungen, die an ihrem Lebensende angekommen sind, durch klimaneutrale Heizungen ersetzt werden. Denn erstere machen laut einer Medienmitteilung des Kantons Zürich 40 Prozent der klimabelastenden CO 2 -Emissionen im Kanton aus.

Noch im vergangenen Jahr schrieb der Kanton:

«Heute wird mehr als jede zweite Öl- oder Gasheizung am Ende ihrer Lebensdauer durch eine neue Öl- oder Gasheizung ersetzt. Damit erreicht der Kanton Zürich seine Klimaziele nicht.»

Das darf zwar auch weiterhin so gemacht werden, jedoch nur in Ausnahmefällen. Wenn der Umstieg zum Beispiel technisch unmöglich oder finanziell nicht tragbar ist.

Wie viel der Umstieg die Migrol kosten wird, ist dem Baugesuch nicht zu entnehmen. Auch Fuchs kann dazu keine Aussage machen. Der Kanton Zürich verweist in einer Medienmitteilung darauf, dass die Anschaffung einer Wärmepumpe bis zu dreimal so viel kosten kann wie jene einer Öl- oder Gasheizung. Bei einer Gasheizung kann zum Beispiel der Rückbau der alten Leitung teuer werden. Im Betrieb sei die klimaneutrale Heizung jedoch günstiger. Über «die gesamte Lebensdauer von rund 20 Jahren betrachtet» lohne es sich also.

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren ab 2023

Die gesamten Kosten muss das Unternehmen aber nicht tragen. Der Kanton Zürich hilft im Rahmen des «Förderprogramm 2022» mit. Laut der Migrol-Sprecherin würde er sich mit einem Betrag von 5000 Franken beteiligen.

Ab Januar 2023 kommt der Kanton der Bevölkerung einen weiteren Schritt entgegen. Bis dahin soll nämlich das Baubewilligungsverfahren für Wärmepumpen vereinfacht sein. Dies mit dem Ziel, den administrativen Aufwand zu verändern. Weitere fünf Monate warten konnte die Migrol aber nicht, ein zeitnaher Ersatz sei notwendig.

Insgesamt vier Baugesuche für Wärmepumpen in Dietikon

Das Baugesuch liegt nun noch bis zum 4. August auf. Ausgesteckt ist das Vorhaben bereits. Die neue Heizung auf dem Flachdach wird voraussichtlich im August oder September installiert. Die Migrol ist mit ihrem Vorhaben in Dietikon nicht alleine. Zurzeit liegen beim Bauamt drei weitere Baugesuche für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf. Dabei werden zwei Ölheizungen und eine Gasheizung ersetzt.