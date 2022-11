Dietikon ZH Nach Drohung gegen Balkanfestival: Polizei evakuiert 2000 Personen Grosser Schreck für die Besucherinnen und Besucher des Balkanfestivals in Dietikon: Nach einer telefonischen Drohung mussten sie die Stadthalle vorübergehend verlassen.

Die Kantonspolizei Zürich evakuierte nach einer Drohung rund 2000 Personen. Carmen Frei / Archiv / Limmattaler Zeitung

Die Kantonspolizei Zürich erhielt am Samstagabend kurz vor 22 Uhr eine Drohung gegen eine Veranstaltung in der Stadthalle Dietikon, wie sie am Sonntag mitteilte. Aufgrund der Drohung löste sie einen Grosseinsatz aus und evakuierte rund 2000 Personen aus der Halle. Dort fand am Samstagabend das Balkanfestival statt. Um was für eine Drohung es sich handelte, gab die Polizei nicht bekannt.

Schliesslich konnten die Besucherinnen und Besucher kurz nach Mitternacht wieder in die Stadthalle zurückkehren und weiter feiern – nachdem die Polizei ihre inzwischen gewonnenen Erkenntnisse beurteilt und sich mit dem Veranstalter abgesprochen hatte. Von wem die Drohung stammt, ist noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (abi)