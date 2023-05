Dietikon Zehntenscheune steht erst Ende 2024 bereit – auch wegen Funden aus dem Mittelalter und der Römerzeit Erfolgreiche Grabungen unter der Zehntenscheune am Dietiker Kronenplatz – Bauprojekt verzögert sich aber.

Im Boden der Zehntenscheune gingen die Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen von Januar bis April auf eine Zeitreise. Nun werden erste Ergebnisse der Rettungsgrabungen bekannt. Im Untergrund schlummerte so manches. Bild: zvg/Stadt Dietikon

Ein weiteres Stück der langen Geschichte Dietikons kommt zum Vorschein. In der jahrhundertealten Zehntenscheune, die zurzeit saniert und in ein Veranstaltungshaus umgebaut wird, ist die Kantonsarchäologie fündig geworden. Dies teilte die Stadt Dietikon am Dienstag mit, nachdem die Rettungsgrabungen abgeschlossen und die ersten Ergebnisse grob zusammengefasst sind.

«Im Rahmen der Bauarbeiten zur neuen Bodenplatte in der Zehntenscheune entdeckte die Kantonsarchäologie im Januar 2023 Überreste älterer Gebäudestrukturen», heisst es in der Mitteilung. «Aus diesem Grunde begannen die Archäologinnen und Archäologen mit sogenannten Rettungsgrabungen und stiessen dabei auf Spuren einer grossen Vorgängerscheune aus dem Spätmittelalter.»

Mehrere Räume konnten dabei dokumentiert werden. Diese seien durch Holzwände auf Sockelmauern unterteilt. Im sogenannten Tenn – das ist der Ort, wo früher das Korn gedrescht wurde – sei ein «mächtiger Lehmboden» gelegen. Im Futtergang des Stalls wurde ein Holzboden entdeckt.

Auch viele Gegenstände wurden gefunden. So vermeldet die Stadt:

«Nebst diversen mittelalterlichen Funden wie Ofenkacheln, Töpfen oder Nägeln kamen auch einige Münzen zum Vorschein. Eine davon wurde vermutlich als Bauopfer unter dem Balken einer Holzwand platziert.»

Die Dietiker Zehntenscheune, hier ein paar Jahre vor den Umbauarbeiten. Bild: Sandra Ardizzone/Archiv

Wer sich mit der Dietiker Geschichte etwas auskennt, weiss, dass der Bezirkshauptort schon in der Antike eine Rolle spielte. Und auch diese antike Zeit schlummerte unter der Zehntenscheune am Kronenplatz, diesem Herz von Dietikon. «Bei den Ausgrabungen stiessen die Archäologinnen und Archäologen immer wieder auf römische Ziegel», heisst es hierzu. Eine grosse Überraschung ist das aber nicht. Denn der Kronenplatz ist nicht weit entfernt vom einstigen römischen Gutshof in Dietikon, dessen Geschichte im ersten Jahrhundert nach Christus begann und im vierten Jahrhundert endete. Ausserhalb des eigentlichen Gutshofs befand sich ein römischer Ziegelbrennofen.

Das Areal wurde schon vor dem Bau der Scheune genutzt

Zurück an den Kronenplatz: Unterhalb der Lehmböden der Vorgängerscheune hat die Kantonsarchäologie laut der Mitteilung der Stadt Dietikon mehrere Gruben aus römischer oder frühmittelalterlicher Zeit gefunden. Diese zeugen davon, dass das Gelände schon genutzt wurde, bevor der Vorgängerbau der heutigen Zehntenscheune dort stand.

Ende April habe die Kantonsarchäologie ihre Rettungsgrabungen abgeschlossen, heisst es weiter. Bis alle Funde und Erkenntnisse fertig dokumentiert sind, dauert es noch eine Weile. «Was gefunden wurde, wissen wir nun. Wie wichtig die Funde für die Dietiker Geschichte sind, wird sich zeigen, wenn die Dokumentation fertig ist», sagt hierzu Daniela Saxer, Leiterin Baumanagement bei der Hochbauabteilung der Stadt Dietikon, zur «Limmattaler Zeitung».

Die Sanierung der Zehntenscheune verzögert sich um total sechs Monate, sagt Daniela Saxer, Leiterin Baumanagement bei der Stadt Dietikon. Bild: Valentin Hehli/Archiv

Funde landen nun im Lager der Kantonsarchäologie

Dass etwas gefunden werden könnte, war von Anfang an klar. «Wir wussten, dass wir uns am Rand des römischen Gutshofs befinden. Darum wurde schon in der Baubewilligung verfügt, dass wir die Kantonsarchäologie informieren müssen, sobald wir mit den Arbeiten am Boden beginnen», sagt Saxer. Die Funde aus alten Zeiten landen nun im Lager der Kantonsarchäologie. Eine Ausstellung oder dergleichen ist vorderhand nicht geplant.

Die Bauarbeiten an der Zehntenscheune sind nun seit 8. Mai wieder im Gang. «Als nächstes wird die Bodenplatte erstellt und anschliessend die innere Gebäudestruktur bis hin zum Dachstuhl ertüchtigt und ergänzt. Danach kann mit dem Innenausbau begonnen werden», teilt die Stadt mit. Angesichts der mehrmonatigen Rettungsgrabungen der Kantonsarchäologie verzögert sich das Projekt nun. Dazu Saxer:

«Wir haben wegen der Archäologie, einem Rekurs und den kalten Wintertemperaturen eine Terminverzögerung von rund sechs Monaten. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich Ende 2024 fertig.»

Mit der Verzögerung könne sie aber angesichts der Geschichte der Zehntenscheune gut leben: «Die Gebäudestruktur der heutigen Zehntenscheune geht auf das Jahr 1757 zurück. Was sind da schon ein paar Monate Verzögerung?»

Die Stadt Dietikon saniert das alte Gebäude und baut es in das neue «Haus der Bevölkerung» um. Dieses soll dereinst Dietiker Vereinen, Parteien und Organisationen zur Verfügung stehen, zum Beispiel für kulturelle Veranstaltungen. Auch Ausstellungen, Hochzeiten und Bankette sind denkbar.

Das aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt, das nun umgesetzt wird, heisst «Kronjuwel». Das Dietiker Volk sprach 2020 mit rund 59 Prozent Ja-Stimmen-Anteil einen 4,8-Millionen-Franken-Kredit dafür. Die Bauarbeiten begannen im September 2022.