Dietikon Zehn Betriebe verkauften illegal Alkohol und Tabak Das Blaue Kreuz führte zusammen mit der Stadtpolizei Dietikon 38 Testkäufe durch. Ein Viertel der getesteten Betrieb ignorierte den Jugendschutz. Immerhin sind das weniger als noch letztes Jahr.

Sogar 13-Jährige konnten sich in Dietikon Alkohol kaufen. Themenbild: Alex Spichale/Archiv

Im Auftrag der Stadtpolizei Dietikon wurden in den Monaten Mai und August 2023 insgesamt 38 Testkäufe von Alkohol und Tabak durchgeführt, wie die Stadt Dietikon mitteilt. Das Resultat: In zehn Betrieben wurde den Jugendlichen widerrechtlich Alkohol oder Tabak verkauft. Das Positive ist: Im Vergleich zum Vorjahr sind die illegalen Verkäufe stark zurückgegangen.

Die Alkohol- und Tabaktestkäufe im Mai und August führte die Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz jeweils unangekündigt durch. Dabei wurde der Verkauf von Bier, Wein und Tabakwaren an unter 16-Jährige sowie der Verkauf von Spirituosen beziehungsweise daraus hergestellten Mischgetränken an unter 18-Jährige kontrolliert. Bei zehn von insgesamt 38 Testkäufen erhielten die 13- bis 17-jährigen Testkäufer Produkte, die ihnen gar nicht hätten verkauft werden dürfen.

Zum Vergleich: Bei den Testkäufen im Jahr 2022 lag der Anteil der getesteten Betriebe, die widerrechtlich Alkohol und Tabak verkauft haben, bei fast 50 Prozent. Bei den Testkäufen im Mai und August 2023 waren es hingegen nur noch etwas mehr als 25 Prozent.

Die Stadt Dietikon wertet dies in ihrer Mitteilung zwar als «positive Entwicklung», hält aber gleichzeitig fest, dass das Verkaufspersonal dem Jugendschutz nach wie vor zu wenig Beachtung schenke. Die Stadtpolizei empfiehlt, im Zweifelsfall jeweils einen Ausweis zur Altersüberprüfung zu verlangen oder auf den Verkauf zu verzichten.

Die Alkoholtestkäufe werden jeweils gemäss den kantonalen Vorgaben durch das Blaue Kreuz durchgeführt. Die jugendlichen Testkäuferinnen und Testkäufer werden stets von Fachpersonen begleitet. Die Ergebnisse der Testkäufe dürfen nach geltender Rechtsprechung im Rahmen eines Strafverfahrens weiterhin nicht verwendet werden, da sie immer noch als sogenannte verdeckte Ermittlung gelten. Deshalb führen die Testkäufe auch zu keinen Bussen.

Bei Betrieben, die widerrechtlich Alkohol oder Tabakwaren verkauft haben, werden aber gegen die patentinhabenden Personen verwaltungsrechtliche Massnahmen eingeleitet. Zudem müssen sie weiterhin mit Kontrollen rechnen. «Die Stadtpolizei Dietikon wird auch künftig Testkäufe durchführen», hält die Stadt in ihrer Mitteilung vom Freitag fest. (liz)