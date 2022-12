Dietikon «Wollen besser vorbereitet sein als bei Corona»: Der Gemeinderat ebnet den Weg für Onlinesitzungen Der Dietiker Gemeinderat will eine Grundlage erarbeiten lassen, wie der Parlamentsbetrieb auch bei zukünftigen Notlagen aufrechterhalten werden kann. Dagegen war einzig die SVP.

Der Dietiker Gemeinderat musste sich wegen der Coronapandemie schon mehrmals neu erfinden. Zeitweise tagte er aufgrund der Massnahmen in der grösseren Stadthalle anstatt im Stadthaus. David Egger

Am 16. März 2020 verhängte der Bundesrat aufgrund des Coronavirus den Shutdown über das Land. Viele Schweizer Parlamente konnten zeitweise nicht mehr tagen, so auch der Dietiker Gemeinderat. Aus demokratiepolitischer Sicht ist das heikel. Um auf zukünftige Notlagen besser vorbereitet zu sein, will er nun ein Grundlagenpapier ausarbeiten lassen.

Konkret möchte er die Grundlagen dafür schaffen, dass der Gemeinderat digitale Parlamentssitzungen abhalten kann, wenn es die Situation erfordert. Er hat sich an seiner Doppelsitzung vom Donnerstabend mit 23 zu 8 Stimmen dafür ausgesprochen. Damit hat er dem Büro des Gemeinderats den Auftrag erteilt, eine Vorlage zu erarbeiten. Widerstand gab es dabei einzig von der SVP-Fraktion.

Die SVP argumentierte, Dietikon müsse «nicht immer den Vorreiter spielen». Bevor man viel Geld in die Hand nehme, sollten zuerst die grossen Städte wie Zürich und Winterthur entsprechende Lösungen erarbeiten, fand Thomas Gartmann (SVP). Der Rest des Gemeinderats sah es hingegen als sinnvoll an, sich bereits jetzt mit der Thematik auseinanderzusetzen. «Wir wollen besser vorbereitet sein als bei Corona», sagte Mitte-Gemeinderat Martin Christen.

Der Kanton überlässt den Entscheid den Gemeinden

Der Kanton Zürich habe es den Gemeinden offengelassen, in ihrer Geschäftsordnung selbstständig festzulegen, ob sie digitale Parlamentssitzungen zulassen möchten oder nicht, sagte SP-Gemeinderat Johannes Küng. Aktuell seien aber noch viele Fragen offen. Etwa, welche Software am besten dazu geeignet wäre und wie die Umsetzung im Falle einer Notlage konkret aussehen würde.

Mit dem Ja zum Beschlussantrag aus dem Gemeinderat wurde das Büro des Gemeinderats mit der Klärung der offenen Fragen beauftragt. Der Gemeinderat wird dann zu einem späteren Zeitpunkt über die Vorlage abstimmen.