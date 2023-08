Dietikon Wieso Vereinsplakate schon vor Anlässen entfernt werden In Dietikon werden Werbeplakate oft schon wenige Tage vor einer Veranstaltung abgehängt. Der Stadtrat erklärt.

In Dietikon haben Vereine die Möglichkeit, auf dafür vorgesehenen Plakatflächen kostenlos Werbung zu schalten, um auf ihre Anlässe hinzuweisen. In einer Kleinen Anfrage monierte Gemeinderat Beat Hess (Grüne), dass die Plakate aber häufig bereits zwei Tage vor dem Veranstaltungstermin wieder abgehängt werden.

Grund dafür ist die für den Plakataushang verantwortliche Firma APG/SGA, wie der Stadtrat nun in seiner Antwort ausführt. Beim für Vereine kostenlosen Aushang werden Plakate laut Stadtrat in der Regel für eine Woche aufgehängt. Die APG wechsle die Vereinsplakate jeweils am Mittwoch oder Donnerstag aus, deshalb sei es bei voller Kapazität unumgänglich, dass sie bereits wenige Tage vor den Terminen, die meistens auf Wochenenden fallen, wieder abgehängt werden. Die APG sei bemüht, solche Plakate eine weitere Woche hängen zu lassen, wenn es der Platz zulässt, schreibt der Stadtrat. Weil das Angebot beliebt sei, komme dies aber nur selten vor.

Die einzige Alternative wäre laut Stadtrat, die Plakate jeweils erst wenige Tage vor einem Anlass aufzuhängen, damit sie am Veranstaltungstag noch hängen. Dann würden sie aber nach dem Termin noch mal vier oder fünf Tage hängen bleiben. Deshalb erachtet der Stadtrat es als sinnvoller, wenn Veranstaltungsplakate im Vorfeld eine ganze ­Woche präsent sind und dann wenige Tage vor dem Termin wieder Platz machen müssen.

Plakate für Vereine, Kultur und Verkehrserziehung

Gleiches gelte auch für Plakatflächen, welche die Stadt für Kulturveranstaltungen nutzt, heisst es weiter in der Antwort. Diese würden jeweils am Donnerstag oder Freitag wieder abgehängt und seien deshalb auch oft am Veranstaltungstag selbst schon wieder weg.

Alle Anschlagstellen für Plakate, die von der Stadt genutzt werden, sind laut Stadtrat im Eigentum der APG, die auf ihre Kosten für einen ordnungsgemässen Betrieb sorge. Sie stelle der Stadt Dietikon vertraglich ein Plakatnetz für spezifische Nutzungen zur Verfügung: insgesamt 40 Plakatflächen für Kulturplakate, 23 Flächen für Vereine und 10 Flächen für die Verkehrserziehung. (flo)