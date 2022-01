Dietikon Wieder eine neue Baustelle – sie sorgte am Dienstag für lange Kolonnen im Zentrum Auf der Weiningerstrasse in Dietikon, zwischen dem Gefängnis und dem SBB-Parkplatz, sind am Dienstagmorgen die Bauarbeiter aufmarschiert. Sie entfernen die Verkehrsinsel mit den zwei Bäumen. Hier erfahren Sie warum.

5 Bilder 5 Bilder Bei der Weiningerstrasse ist wegen der Limmattalbahn-Baustelle für den normalen Verkehr schon lange nur die Spur in Richtung Überlandstrasse offen. Die andere Spur steht nur Bussen zur Verfügung. Nun ist wegen der Baustelle nur noch eine Seite der Strasse offen, weshalb ein Verkehrsdienst nötig ist, der den Verkehr regelt. David Egger / Limmattaler Zeitung

Die Weiningerstrasse in Dietikon ist ein Nadelöhr – erst recht, seit die Limmattalbahn gebaut wird. Denn seither dürfen die Autos nur noch in eine Richtung fahren. Und nun kommt eine Baustelle direkt auf der Weiningerstrasse hinzu. Am Dienstagmorgen behinderte diese den Verkehr; die stehenden Kolonnen auf der Weiningerstrasse und der Merkurstrasse waren noch länger als üblich.

Die Bauarbeiter machten sich an der Verkehrsinsel zu schaffen, die bisher in der Strassenmitte stand. Sie wird entfernt. Die zwei Bäume, die auf der Verkehrsinsel wuchsen, sind bereits weg.

Die Verkehrsinsel dient künftig als Fahrbahn

Der Grund für das Verschwinden der Verkehrsinsel und der beiden Bäume ist, dass die Limeco zwischen der Überlandstrasse und der Bäckerstrasse ihr Fernwärmenetz ausbaut, also Leitungen verlegen muss, wie Christina Kälin, Projektleiterin des zuständigen Ingenieurbüros Basler und Hofmann, auf Anfrage sagt. Das betrifft auch die Weininger-, die Merkur- und die Löwenstrasse, die sich zwischen Überland- und Bäckerstrasse befinden. «Zurzeit finden erst Vorbereitungsarbeiten statt», sagt Kälin weiter. Die Verkehrsinsel mitsamt den Bäumen werde entfernt, damit dieser Platz übergangsweise als Fahrbahn genutzt werden könne, wenn in der Weiningerstrasse die Leitungen verlegt werden.

Die Arbeiten machten es am Dienstag auch nötig, dass vor Ort mehrere Verkehrsdienstler den Verkehr regelten. Zur Erinnerung: Seit im Sommer 2019 die grosse Dietiker Limmattalbahn-Baustellenumleitung «Grosskreisel West» in Kraft trat, gehört dem normalen Autoverkehr nur noch eine Spur der Weiningerstrasse – nämlich jene in Richtung Überlandstrasse. Die andere Spur darf einzig vom öffentlichen Verkehr befahren werden – die Busse nutzen diese Spur für ihre Fahrt zum Bahnhof. Die Bauarbeiten an der Verkehrsinsel hatten nun zur Folge, dass sowohl der normale Autoverkehr als auch die Busse ein Stück weit auf der Busspur fahren mussten. Damit das funktioniert, sind die erwähnten Verkehrsdienstler nötig. Der Grosskreisel West besteht voraussichtlich noch bis Ende April – danach sind die Überlandstrasse (und auch die Bunkerkreuzung) wieder in beide Richtungen befahrbar. Aber die Weiningerstrasse bleibt bis zum Ende der Limeco-Bauarbeiten einspurig.

Die Leute vom Verkehrsdienst müssen den Autofahrerinnen und Autofahrern aber nicht mehr lange helfen . «Die Situation bleibt nur kurzzeitig so, wie sie jetzt ist», sagt Kälin. Diese Woche finden die Vorarbeiten statt. Wenn das Verlegen der Leitungen in der Weiningerstrasse begonnen hat, soll der Verkehr wieder so organisiert sein wie seit Einführung des Grosskreisels West; dem Autoverkehr soll also eine Spur gehören und dem Bus ebenso.

Merkurstrasse wird mehrere Monate lang nur einspurig befahrbar sein

Die Limeco-Bauarbeiten zwischen Überlandstrasse und Bäckerstrasse dauern bis Ende August. In der ersten Bauphase bis Mitte April ist auch die Überlandstrasse von Einschränkungen betroffen: Die nördliche Fahrspur der Überlandstrasse wird lokal auf das Trottoir verschwenkt. Auch das südseitige Trottoir wird gesperrt. Fussgänger werden umgeleitet. Die zweite Bauphase im April betrifft den südlichen Teil der Weiningerstrasse bis zur Ecke Merkurstrasse. Weil nur noch eine Fahrspur bestehen wird, wird mit Lichtsignalen geregelt, wann die Autos und wann die Busse fahren dürfen. Die dritte Phase dauert bis Ende August und betrifft die Merkur- und die Löwenstrasse. Die Merkurstrasse ist dann also auch nur einspurig in Richtung Überlandstrasse befahrbar.

Die beiden Bäume, die sich bis anhin auf der besagten Verkehrsinsel befunden haben, werden die Dietikerinnen und Dietiker nicht mehr sehen. «Sie werden am Ende der Bauarbeiten durch neue ersetzt», sagt Kälin.